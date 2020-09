Ralph Macchio y William Zabka son los protagonistas principales de "Cobra Kai". | Fuente: Instagram | Ralph Macchio

Desde que “Cobra Kai” llegó a Netflix generó una gran sensación de felicidad y nostalgia entre los fanáticos de “Karate Kid”. Sin embargo, su regreso después de 34 año ha creado una serie de preguntas de las cuáles una dio mucha inquietud: ¿Cómo nació la serie y por qué reavivar la pelea entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence?

Si bien en la sitcom How I Met Your Mother (HYMYM) hacen una referencia dando a entender que no todos los malos son como los pintan, ni los buenos son tan santos como parecen; hizo que se diera un reencuentro entre los populares rivales de la adolescencia.

A pesar de que su aparición fue corta, dio pie a que se generara la serie más famosa de Netflix. William Zabka, quien le da vida a Lawrence, comentó en una entrevista que le llamaron para hacer el casting en HYMYM haciendo de él mismo solo que vestido de payaso.

“Escribieron una parte para Ralph, pero yo no estaba seguro de pedírselo”, comentó el actor. Después de grabar, ambos tuvieron un momento donde Zabka estaba con el vestuario de karate y le pidió a Macchio que le tomara un par de fotos ya que recordó sus épocas de “Karate Kid”.

Mientras miraban las imágenes, se pusieron a pensar sobre qué sería de la vida de sus personajes si crearan una historia nueva. Así que, desde ese momento, todo fue tomando forma y justamente, en el set de HYMYM tuvieron la oportunidad de conocer a quienes harían realidad su sueño:

“Ahí conocimos a los productores de ‘Cobra Kai’. Nosotros estábamos armando la idea, pero ¿cómo podríamos hacerlo más cool? Y felizmente ahora está ahí afuera para todo el mundo”, sostuvo el popular Daniel LaRusso.

La popular serie que está disponible en Netflix fue creada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald. Los tres son grandes fanáticos de “Karate Kid” y estaban dispuestos a contar lo que había pasado con los personajes principales años después.