Aisha (Nichole Brown) no estará en la tercera temporada de "Cobra Kai".

Tras los nuevos teasers de la tercera temporada de “Cobra Kai” y luego de que los fanáticos notaran que Aisha (Nichole Brown) no aparece en ninguna imagen, comenzaron a preguntarse la razón por la que ya no forma parte de la serie.

Ante estos cuestionamientos, el productor ejecutivo y co-showrunner Jon Hurwitz, confirmó que la actriz no está en el proyecto, pero dejó entrever que no es un adiós definitivo:

“Amamos a Aisha y amamos a Nichole. Ciertos personajes que nos encantaban en la primera temporada no aparecieron en toda la segunda, como Kyler, Yasmine y Louie”, dijo para TVLine. Asimismo, Brown también escribió un mensaje en sus redes sociales confirmando su salida de “Cobra Kai”:

“Oficialmente NO en la temporada 3 de #CobraKai ... Desafortunada, pero gracias por la oportunidad y el tiempo que tuve en el programa”, se lee en una de sus historias de Instagram.

¿REGRESARÁ EN OTRA TEMPORADA?

Como se sabe, “Cobra Kai” tendrá más temporadas por lo que Jon Hurwitz dejó las puertas abiertas para el posible regreso de Aisha:

“Antes de la temporada, le dijimos a Nichole lo mismo que le dijimos a esos actores: que el hecho de que un personaje no aparezca durante un período de tiempo no significa que haya abandonado el universo, que no puede regresar. Nos encanta ese personaje y quizás la veamos de nuevo algún día”.

Por ende, es factible de que Nichole Brown regrese con su personaje en la continuación de la serie:

“Nos queda una larga historia que contar. Tendemos a mirar el programa desde una perspectiva muy amplia, donde las entradas y salidas son impactantes e importantes. A veces, la gente necesita salir para que su [reingreso] sea un poco diferente y más grande”, confesó.

