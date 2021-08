"Cowboy Bebop": Netflix revela la fecha de estreno y las primeras imágenes del anime en live-action. | Fuente: Netflix

¡Es oficial! Netflix anunció la fecha de estreno de “Cowboy Bebop” por medio de sus redes sociales. Podremos ver esta serie en live-action el próximo 19 de noviembre y para que la espera no sea tan larga, también lanzó las primeras imágenes.

Esta producción sigue el camino de unos cazarrecompensas que recorren el sistema solar buscando el mejor botín y a los criminales más peligrosos. Protagonizado por John Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pined, quienes le darán vida a Spike Spiegel, Jet Black y Faye Valentine, respectivamente, y conoceremos un poco más sobre estos personajes.

El reparto de “Cowboy Bebop” lo completa Geoff Stults como Chalmers, Rachel House como Mao, Ann Truong y Hoa Xuande como Shin & Lin, Alex Hassell como Vicious, Mason Alexander Park como Gren, Tamara Tunie como Ana.

Sinopsis de “Cowboy Bebop”

“Basada en el fenómeno mundial de Sunrise Inc., "Cowboy Bebop" es una serie que mezcla varios géneros, a la manera de la música jazz. Narra la historia de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed, un anárquico grupo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos. Incluso podrían salvar el mundo... a buen precio”.

Con cambios, pero fiel al anime

“No puedes ScarlettJohanssonizar esto”, es la promesa de Javier Grillo-Marxuach a los fanáticos del anime de “Cowboy Bebop”, en referencia a la criticada adaptación cinematográfica de “Ghost in the Shell”. Los comentarios contra la cinta iban dirigidos a la contratación de una actriz blanca —Scarlett Johansson— para el rol principal, en vez de una protagonista asiática.

Por otro lado, el escritor aseguró que los personajes de la serie no fumen con un estilo tan glamoroso, algo muy presente el anime emitido a finales de los 90. “No queremos que los fans del show sientan que les hemos fallado o que le fallamos al anime original”, agregó sobre la adaptación que se lanzará a través de Netflix.

Sobre la historia, el guionista detalla que tampoco se tratará de una copia exacta de los 26 episodios del anime, sino que la serie basada en “Cowboy Bebop” podrá explorar un poco más la historia de Spike Spiegel y sus más duros contrincantes que aparecieron originalmente en la animación.

