La película “Sweet Girl” se posicionó como la más vista de Netflix debido a su trama que tiene acción, suspenso y emoción. Protagonizado por Jason Momoa e Isabela Merced, conoceremos la historia de la lucha de Ray y Rachel contra las empresas de la salud.

La trama inicia con la muerte de Amanda (Adria Arjona), quien ha sido diagnosticada de cáncer y, tras su fallecimiento, que pudo ser evitado, Ray (Momoa) trata de buscar venganza. Una importante compañía pudo impedir que más personas murieran de esta enfermedad, pero el CEO de BioPrime, Simon Keeley, le dio dinero a la parlamentaria Diane Morgan para que no sea comercializado.

Explicación del final de “Sweet Girl”

Ray y Rachel comienzan su aventura tratando de buscar a todo aquel que es responsable de la muerte de Amanda y que ha ocasionado que muchos pacientes mueran de cáncer por la falta del medicamento.

En “Sweet Girl”, el padre y la hija hacen planes; pero, al final, se revela que fue Rachel quien estuvo haciendo todo sola ya que Ray murió dos años antes luego de que se entrevistara con un periodista.

Sin padres, ella vence al asesino a sueldo, el que mató a Ray, y también a Simon Keeley. Cuando intenta escapar tiene un accidente y en la ambulancia logra escapar para seguir con su venganza.

Así que busca a Morgan y con un cuchillo la amenaza para que dijera la verdad. En vez de matarla, graba su confesión y le da las pruebas al FBi y logran capturarla. Con la parlamentaria en la cárcel, Rachel se va del país para buscar una nueva vida.

¿"Sweet Girl" tendrá segunda parte?

Con el final de "Sweet Girl", Isabela Merced espera que haya una secuela ya que se necesita saber qué pasa con Rachel, luego de que se va del país. “Yo quiero ver más de su historia y qué pasó en esos cuatro años donde no se vio nada”, contó la actriz a RPP Noticias.

Como audiencia, vemos que su mamá y su papá mueren, luego Rachel encuentra a los responsables, pero hay un vacío donde se desconoce qué pasa, por ese motivo, considera que es necesario una continuación.

“Quisiera que Rachel explorara en ese mundo de la industria de la medicina, hay mucha corrupción, y quisiera hablar más sobre eso. El tema farmacéutico es algo que los países conoces, no todos tienen acceso a los tratamientos, por eso Rachel seguro quiere ayudar”, dijo en alusión a su personaje.

