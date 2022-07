El muñeco diabólico se volvió a salir con la suya en 'Culto a Chucky'. | Fuente: Twitter

Después de que la película “Culto a Chucky” llegara a los cines y se convirtiera en una cinta taquillera, paso a formar parte del catálogo de Netflix y su éxito ha generado un revuelo debido a que trae de regreso al muñeco diabólico.

De la mano de Don Mancini, conoce de qué trata este film y cuál es el final explicado.

¿De qué trata “Culto a Chucky?

Nica Pierce está internada en un hospital psiquiátrico después de creer que ella mató a su familia, pero insiste en que la culpa es de Chucky. No obstante, todo se vuelve peor después de que el muñeco resucita.

"Nica vive en el manicomio, convencida de que ella fue quien mató a su familia. Como parte de la terapia, su psiquiatra utilizará un muñeco cuya aparición coincidirá con una horrible cadena de asesinatos en el centro. Andy, protagonista de las primeras entregas, reaparecerá para ayudar a Nica, y Tiffany, la novia de Chucky, también se dejará caer por la que es la séptima entrega de la saga", dicta la sinopsis del film de terror de Netflix.

Final explicado de “Culto a Chucky”

Como se sabe, Nica es internada en este hospital psiquiátrico donde varios pacientes le alertan sobre el regreso de Chucky. En realidad, fue el médico encargado quien hace ingresar al muñeco al centro donde también aparece Tiffany, pero en versión humana.

Todas las muertes dejan huella y Nica no puede más con ello por lo que intenta suicidarse, no obstante, Chucky la salva. ¿Por qué? Porque le dijo que no es hora de que se muera ya que terminará asesinada.

Esto llegó a oídos de Andy quien, por intentar ayudar a atrapar al muñeco termina encerrado en el centro psiquiátrico. Todo el lugar se descontrola con la aparición de más Chuckys y uno de ellos posee a Nica. Ella asesina al doctor y huye del hospital junto a Tiffany.

