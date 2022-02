Netflix | Fuente: Unsplah

Al optar tener una suscripción en la plataforma Netflix que te permitirá pasar un momento grato viendo una serie o película en dicho streaming. ¿Qué pasaría si en ese momento te das cuenta de que has pecado de ingenuo, ya que en tu cuenta hay demasiadas personas usando la misma cuenta en el mismo instante que tú?. Lo sucedido no te permitirá disfrutar tu tarde de películas, para que esto no suceda te enseñaremos como evitarlo.



Quizás compartiste tu usuario y contraseña con un familiar o amigo, y este se lo paso a otras personas, y así sucesivamente, haciendo que tu entretenimiento se vea perjudicado por no haberlo notado antes y por ende sigan utilizando tu suscripción. Te explicaremos como podrás retomar el control de tus cuentas de Netflix sin mucho esfuerzo.





¿Cómo recuperar el control de tus cuentas de Netflix?

Para conocer quien está conectado en tu cuenta de Netflix, sin dejarte ver tu serie, deberás de realizar lo siguiente.

Primero, dirígete a la página de Inicio de Netflix en tu navegador favorito Después, inicia sesión Una vez esté dentro, en la esquina superior derechas veras el avatar de tu cuenta, al hacer clic se desplegará el menú y deberás hacer clic en Cuenta Luego, desplázate hacia abajo y luego haz clic en donde dice ``Actividad reciente de streaming del dispositivo". Aparecerán los dispositivos que han accedido recientemente a tu cuenta y en qué parte del mundo se encuentran. Para qué pueda revisarlo y puedas comenzar a eliminar debes ir a "cuenta" hacer clic en "cerrar sesión en todos los dispositivos" para lograr el cierre de sesión de todos lo equipos, excepto en el cual te encuentras actualmente Finalmente, tendrás que cambiar la contraseña, para eso dirígete a la opción "cuenta y cámbiala por una nueva

