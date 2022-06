"Élite" tiene hasta el momento 5 temporadas y su creador planea hacer cinco más. | Fuente: Netflix

Tras el éxito de la quinta temporada de “Élite”, su creador Carlos Montero se mostrado fascinado con el gran recibimiento que ha tenido la serie en Netflix ya que ha congregado una cantidad de fanáticos en el mundo.

Sin embargo, a pesar de que ha tenido varios cambios y la historia se sigue alargando, Montero tiene la visión de alargar la trama hasta 10 temporadas más.

“Tenemos la mente puesta en una séptima, y en una octava y una novena. Sí, sí. Mínimo diez. Siempre vamos adelantados escribiendo”, confesó sobre “Élite”. “Hemos encontrado un universo muy potente que funciona solo, que está muy vivo. Todos los que llegan nuevos a Élite encajan, a nada que los cuides un poco tanto a nivel de personaje como a nivel de casting”, dijo Montero para Fotogramas.

Con 40 capítulos y cinco temporadas en su haber, la serie de Netflix continúa gustado por lo que la directora Verónica Fernández, “tiene mucho futuro” y “no hay signos de agotamiento”. Eso quiere decir que habrá colegio Las Encinas para rato.

'Cariñito' sueña en "Élite"

Perú está presente en la temporada 5 de “Élite”. La serie española musicaliza cada episodio relevante de la trama y uno de ellos es del grupo ‘De la Porte’ que ha versionado la canción ‘Cariñito’ compuesta por Ángel Aníbal Rosado.

Sin embargo, la banda lo bautizó como “Lloro por quererte” que, tras su lanzamiento, alcanzó gran éxito en el mercado internacional y justamente es este tema que suena en el capítulo 6 de la mencionada producción.

Esta canción suena en la escena de “Élite” cuando organizan una fiesta organizada para recaudar fondos para para la fianza de 'Samuel' que está inculpado por haber asesinado a 'Armando'.

Como es de conocimiento, la serie española es una de las más vistas de Netflix y es por eso que ‘Cariñito’ llamó la atención de todos los fanáticos peruanos.

