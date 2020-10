Lily Collins, de "Emily en París", y Sarah Jessica Parker, de "Sex and the City", transmiten las tendencias de moda de sus respectivas épocas. | Fuente: Netflix/HBO

“Emily en París” se ha convertido en una de las series más populares en Netflix durante estos últimos días. Producida por Darren Star (creador de “Sex and the City”) y protagonizada por Lily Collins, muestra una historia de glamour, pero con un camino de autodescubrimiento personal.

Un precedente como la exitosa “Sex and the City” pone a la nueva comedia bajo la atenta mirada de los espectadores. Incluso, se habla de Emily como la Carrie Bradshaw de la actualidad. Aunque a los fanáticos más puristas les cueste admitir, ambas protagonistas cuentan con ciertas similitudes.

EL VESTUARIO

Patricia Field, quien diseñó el envidiable clóset de Sarah Jessica Parker para la ficción de HBO, ha vuelto a deslumbrar con su trabajo en “Emily en París”. Después de vestir a la popular periodista, se encontró con una protagonista –inexperta y soñadora– que busca cumplir sus sueños en la Ciudad de la Luz.

Liy Collins interpreta a Emily, una veinteañera que consiguió su trabajo de ensueño: repensar una estrategia de márketing para una empresa sumamente de lujo. Fuera de su ciudad natal en Estados Unidos, tiene que adaptarse a un entorno distinto, pero no sin amistades y amores de por medio.

La clásica dupla de Field y Darren Star hicieron posible construir este personaje como un reflejo de las tendencias de la moda en la actualidad. Y no cabe duda, hay más inspiración de “Sex and the City” de lo que se cree, debido a que se reimaginaron ciertos atuendos de Carrie para la actriz de “Emily en París”.

Cabe destacar que, los espacios y lugares han sido un ADN para las producciones de Star. Nadie podría pensar en Carrie sin un sentido de pertenencia hacia Nueva York; por el contrario, carga con la ciudad en sus atuendos. Lo mismo sucede con Emily, quien ahora vive en París y sus looks están marcados por la moda francesa.

¿EMILY ES FAN DE “SEX AND THE CITY”?

En conversación con Entertainment Weekly, la estrella Lilly Collins aseguró que la participación de la diseñadora de vestuario Patricia Field fue vital para lograr que el personaje se plasme en la serie de Netflix. Según describió, todo lo que ella toca “se vuelve oro de la moda” y “Sex and the City” es una prueba más de su reconocido trabajo.

“Es una experiencia de los sentidos cuando miras cualquier cosa que ella haya hecho, porque no tiene miedo de mezclar colores, patrones, estilos, texturas”, expresó la actriz británica. En ese sentido, confesó que Emily ha sido una espectadora fan de la popular serie protagonizada por Sarah Jessica Parker.

“Creo que Emily era fanática de ‘Sex and the City’ y estaba muy influenciada por las personas que veía yendo a ciertas ciudades en ciertos episodios. Entonces, sí, usará su camisa de la Torre Eiffel cuando vaya a Francia”, agregó Collins en referencia a la posible admiración de su personaje por Carrie Bradshaw en “Sex and the City”.