Lucas Bravo y Camille Razat | Fuente: Netflix

Haciendo eco de su apodo de Ciudad de la Luz, la serie de Netflix, "Emily en París", contribuye a pasarle una nueva capa de brillo a la urbe que alberga la Torre Eiffel con su tercera entrega, recién estrenada en la plataforma de 'streaming'. Los romances que se tejen entre sus personajes siguen teniendo como telón de fondo a un sitio que pareciera propicio para el amor, según dicta el lugar común.

"Definitivamente, [la serie recrea] el París elegante", opinó la actriz Camille Razat para RPP Noticias. Ella interpreta a la amiga de Emily (Lily Collins), quien en la temporada 3 de la ficción retoma su relación con el chef Gabriel (Lucas Bravo). "Estamos en un vecindario muy hermoso, pero espero que algún día podamos ver en 'Emily en París' el lado más popular, donde yo vivo", acotó.

Sin embargo, Razat matizó que en "Emily en París" no se busca una "representación total" de la capital francesa, sino una porción de la realidad, así como lo hizo en su momento "Sex and the City" con Nueva York (EE.UU.). "Pero queremos que la gente sueñe con París", apuntó. Y entonces, ¿qué puede hacer tan especial a esta ciudad europea, más allá de la serie? Para Lucas Bravo, de nacionalidad francesa, su encanto procede de la Historia, así, con mayúsculas.

"La historia que llevan las piedras trae una verdadera profundidad al lugar. Donde quiera que caminas en París, algo enorme sucedió; en cada distrito, hallas una parte de la historia y una atmósfera. Todo es rico y cuando entras en un lugar lleno de historia puedes sentir que te atormenta tanto como te estimula, y te encanta, así que creo que París es un museo al aire libre. Es la ciudad de la filosofía, de la revolución, pasaron tantas cosas que cambiaron la historia, que ese estado de ánimo rebelde es el atractivo", reflexionó.

"Emily en París", una historia de segundas oportunidades

El amor está en el aire de "Emily en París". Pero todo indica, sin ánimo de dar mayores spoilers, que traerá consecuencias nada amigables para sus protagonistas. Y es que aunque el chef Gabriel y Camile han decidido darse otra oportunidad tras los eventos de la segunda entrega, en la nueva temporada la química entre el cocinero y Emily resulta más que evidente.

Con todo, los personajes han evolucionado. Camille Razat, por ejemplo, indicó que el suyo "se está volviendo más una mujer". "Es una mujer que se ha hecho a sí misma, por eso la admiro. Decidió seguir su propio camino. Con Gabriel, están tratando de arreglar las cosas entre ellos, así que creo que en la tercera temporada todos los personajes están tratando de tomar las decisiones correctas para sí mismos", dijo.

Frente a la expectativa que podría generar un potencial romance entre Gabriel y Emily, lo que dañaría la amistad con Camille, cabe preguntarse qué es finalmente "Emily en París": ¿una historia de amor, de autodescubrimiento o sobre los límites de la amistad?

"Es una historia de pez fuera del agua (...) Desde la COVID-19 y con todo lo que sucedió alrededor del mundo, existe la sensación de que realmente no tenemos una segunda oportunidad si fallamos o si hacemos algo mal, que es la naturaleza de los seres humanos, sabes que necesitas fallar para crecer... Así que creo que 'Emily en París' es un guiño a ustedes, para que caminen con agallas, actuando con pasión y animando a las personas a tomar riesgos", manifestó Lucas Bravo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.