'Alice in Borderland' es una serie de manga escrita y creada por Haro Aso e ilustrada por Takuyoshi. | Fuente: Netflix

Hace unos días estrenó la temporada 2 de ‘Alice in Borderland’ y su final ha dejado con más preguntas que respuestas. Esta vez, Arisu (Kento Yamazaki) y todos sus amigos llegaron a la última ronda de los juegos, sin embargo, eso provoca que cada vez estén más ansiosos por regresar al mundo real.

Cuando la oportunidad parece cerca, la popular ‘Reina de corazones’, Mira (Minako Kotobuki), se interpone en su camino. Es por eso que todo depende de Arisu y Usagi (Tao Tsuchiya) para derrotar a su contrincante.

No obstante, al igual que las otras tareas que les han encomendado, no será fácil. Todo conduce a un final que los pondrá en una situación peligrosa. ¿Por qué?

Final explicado de la temporada 2 de ‘Alice in Borderland’

Arisu confirma su registro para un juego contra la 'Reina de Corazones', pero, a pesar de que solo son tres rondas de Croquet, Mira intenta confundir a Arisu para que se dé por vencido ya que le describió el mundo real como si fuera mil años después.

Después de eso, los sobrevivientes deben tomar una decisión: convertirse en residentes permanentes de Borderland o regresar a sus vidas originales. El día de la desaparición de todos los personajes, un meteorito explotó sobre la ciudad, matando a miles de personas, incluidos los amigos de Arisu, Chota y Karube.

Arisu se despierta en el hospital y se revela que su corazón se detuvo por un minuto antes de que volviera a la vida, siendo ese minuto su tiempo en Borderland. Además, la tierra fronteriza de la serie era la frontera entre la vida y la muerte.

Los que sobrevivieron, Arisu, Usagi, Chishiya, Heiya, Ann, Aguni y Niragi, no se reconocen desde su tiempo juntos en Borderland. Posteriormente, Arisu y Usagi se conocen y se consideran familia. Antes de que terminen los créditos, un ruido de cartas se esparce por una mesa, aunque no hay nadie sentado alrededor. Sin embargo, solo el comodín no llega muy lejos después de un viento. Esto indica que puede haber algo más en los protagonistas.

¿De qué trata 'Alice in Borderland'?

'Alice in Borderland' comienza con Arisu, quien es pieza importante para la historia y más ahora que sí tendrá segunda temporada. Él junto a sus amigos Korube y Chota, son de los pocos que están en la Tierra y tienen que pasar una serie de juegos para sobrevivir.

Tras una serie de competencias, llegan al juego final: ‘Ten Heart Game’, donde fueron a una playa y tenían que adivinar quién era la ‘bruja’. Aquí muchos murieron, pero Arisu descubrió que era Momoka.

Después de que Niragi quemara la mansión que había en la plata, los competidores colocaron el cuerpo de Momoka en una hoguera y con eso le ponían fin al juego. Gracias a la evidencia que había en el teléfono de la bruja, Arisu pudo localizar la salsa del control, pero todos los responsables habían muerto.

Antes de que se dieran por vencidos, Mira, una mujer, aparece en las pantallas y les dice que va a comenzar otro juego. Con más juegos por ganar, Arisu y Usagi tienen que escapar antes de recorrer toda esa travesía nuevamente. La pareja tendrá que seguir jugando hasta que puedan resolver el misterio que hizo desaparecer a las personas de Japón y del mundo.

