Netflix en Perú: ¿Cuáles son las series surcoreanas más vistas en el servicio de 'streaming'?

Desde que "El juego del calamar" impusiera nuevos récords de audiencia en Netflix, la plataforma lo supo: las producciones de Corea del Sur están llamadas a ser éxitos rotundos. Para refrendar esta impresión están la versión coreana de 'La casa de papel' o 'Woo, una abogada extraordinaria'.

De acuerdo con las cifras publicadas por el servicio de streaming en un comunicado, en 2022 más del 60% de sus suscriptores eligieron ver una ficción coreana. En América Latina, donde la visualización de K-Content (contenido coreano) se ha duplicado año tras año desde 2017, el 85% de los miembros quiso ver un título de Corea del Sur el año pasado.

Las series coreanas de Netflix más vistas en 2022

De hecho, 34 títulos de este país asiático ocuparon las listas de las 10 producciones más vistas en Netflix. Según Don Kang, vicepresidente de contenido del servicio en Corea, "la popularidad mundial del K-Content ha continuado a buen ritmo durante 2022, con Netflix brindando una variedad más amplia de historias y géneros a los fans de todo el mundo".

En Perú, por ejemplo, las siguientes ficciones televisivas consiguieron posicionarse en el top 10 a lo largo de 2022:

- "Woo, una abogada extraordinaria"

- "Estamos muertos"

- 'La casa de papel: Corea'

- 'El mar silencioso'

- 'Tribunal de menores'

- 'Propuesta laboral'

- 'My ID is Gangnam Beauty'

- 'Twenty Five Twenty One'

- 'Forecasting Love and Weather'

- 'The Sounds of Magic'

- 'Boys Over Flowers'

- 'The King’s Affection'

- 'Our Beloved Summer'

- 'Remarriage & Desires'

- 'Narco-Saints'

- 'Alchemy Souls'

- 'Little Women'

Más K-Content a la vista

Kang agregó que, dado el éxito de los programas coreanos en el gigante del streaming, este año estarán impulsando la aparición de más historias de dicho país en la plataforma. "Netflix seguirá siendo el destino final para narraciones coreanas atractivas, diversas y que hay que ver", indicó.

En ese sentido, este 2023 nuevos títulos se sumarán al catálogo, tales como 'Gyeongseong Creature', 'Black Knight' y 'Song of the Bandits', las tres dramas de supervivencia en el que se combina la ciencia ficción, la distopía y la historia. Además, los fans disfrutarán el regreso de las esperadas 'Sweet Home', 'D.P.' y 'The Glory' (cuya segunda parte se estrenará en marzo).

Otras series nuevas de este año abarcan toda la gama del romance ('A Time Called You', 'Behind Your Touch' (WT), 'Crash Course in Romance', 'Destined With You', 'Doona!', 'King the Land', 'Love to Hate You', 'See You In My 19th Life'), comentario social e intriga ('Bloodhounds', 'Celebrity', 'Mask Girl'), drama ('Daily Dose of Sunshine', 'Queenmaker', 'The Good Bad Mother') y apocalíptico ('Goodbye Earth').

Las películas coreanas que vienen



En 2022, las películas coreanas y los programas sin guion se volvieron cada vez más populares entre las audiencias globales. Por ejemplo, el thriller 'Carter' fue una de las 10 cintas de habla no inglesa más vistas del año, mientras que el reality show de citas "Singles Inferno" ocupa el top 10 global de habla no inglesa.

Por ello, este año, Netflix ampliará su oferta cinematográfica con seis películas coreanas: 'JUNG-E', que se estrenará el 20 de enero, seguida de 'Kill Boksoon', 'Believer 2', 'Ballerina', 'The Match' y 'Unlocked'. En cuanto a los programas reality, saldrán a la luz 'Physical: 100', 'Siren: Survive the Island', 'Zombieverse', 'Nineteen to Twenty' y 'The Devil’s Plan'.

No faltarán documentales, como 'Yellow Door: Looking for Director Bong's Unreleased Short Film' (título provisional), que rastrea la búsqueda de la película debut del director ganador del Oscar, Bong Joon-Ho; y el filme 'In the Name of God: A Holy Betrayal', que explora a los autoproclamados "mesías" en la historia coreana moderna.

