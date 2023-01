Emma Myers interpreta a Enid, mujer loba y compañera de cuarto de 'Merlina' en ‘Nevermore’. | Fuente: Twitter

Los protagonistas de la segunda temporada de ‘Merlina’ ya se están preparando para la continuación de la historia. Por ello, Netflix ha mostrado cómo se prepara Emma Myers, actriz que le da vida a Enid Sinclair, para el desarrollo de su personaje.

Como se recuerda, Enid es una mujer loba y genera un vínculo con Merlina, su compañera de cuarto. A pesar de que al inicio fue difícil que se conviertan en amigas, todo lo sucedido en la Academia Nevermore hace que se unan más.

En la primera temporada de ‘Merlina’, Enid lucha por convertirse en loba y su instinto animal sale al ver que su mejor amiga se encuentra en peligro. Es así que la segunda parte estará llena de trucos, por lo que Emma Myers muestra su destreza en el entrenamiento de acrobacias. Mira el video a continuación.

¿Merlina y Enid serán pareja? Esto dijo el guionista

Una de las series más vistas de Netflix continúa siendo ‘Merlina’. Esta serie que cuenta la travesía de la mayor de los Addams se ganó a miles de fanáticos en el mundo y muchos se sintieron identificados con ella.

Dentro de la producción, ha llamado la atención su amistad con Enid (Emma Myers), mujer loba y su compañera de cuarto en ‘Nevermore’, por lo que se tejió la posibilidad de que ambas tendrían un romance. Miles Millar, showrunner y guionista de la serie, destacó qué pasaría con ellas.

“Esta idea de hermandad es clave para el espectáculo. No vamos a descartar nada y, obviamente, a veces los personajes se revelan, que es lo divertido que nos encanta de la televisión, que es un viaje orgánico”, dijo para The Hollywood Reporter.

Además, destacó que la opinión de los fanáticos de ‘Merlina’ puede influir en su decisión y todas las sugerencias son bien recibidas. No obstante, cree que no se debe presionar a los personajes a iniciar algo porque no se verá fluida la historia.

“Tenemos una hoja de ruta y nos gustaría tener rutas a lo largo de ese mapa que te lleven en direcciones inesperadas. Por lo tanto, estamos abiertos a todo. Queremos explorar esa amistad en todos los sentidos, pero no lo haremos, aquí es donde a veces te desvían los fans y cosas así, así que es estar realmente abierto a ver cómo se desarrollan esos personajes y esa amistad. Como dijo Al (en referencia a Alfred Gough, también guionista), esa amistad es clave para nuestro tipo de visión del espectáculo”, sostuvo.

