La cinta "Wasp Network", sobre una red de espías cubanos en Estados Unidos, es protagonizada por la española Penélope Cruz, el mexicano Gael García Bernal, el venezolano Edgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura y el argentino Leonardo Sbaraglia. | Fuente: AFP

Netflix, la millonaria plataforma de streaming y productora de la película "Wasp Network" (La Red Avispa), fue demandada por "difamación" en un tribunal de Miami (EE.UU.), al igual que el director del filme, el francés Olivier Assayas.

La demanda fue presentada por la exiliada cubana Ana Margarita Martínez, cuya reputación queda "dañada" en la película por incluir "falsamente" un personaje sobre su vida.

La querella, presentada en un tribunal federal y que además de a Netflix y al realizador Assayas demanda a la empresa Orange Studios S.A., alega que Martínez fue falsamente retratada con un "estilo de vida lujoso pagado con dinero de la droga y actividades terroristas".

El documento alega que en realidad Martínez era una madre trabajadora que mantenía económicamente a su marido, el exespía cubano en Miami Juan Pablo Roque, quien presuntamente le ocultó sus funciones y vínculo con una red de espionaje castrista y luego se marchó a Cuba en secreto. Ella no lo ha visto desde entonces, según la publicación Variety.

Dos firmas de abogados radicadas en Miami, Hirzel Dreyfuss & Dempsey, PLLC y Roig & Villarreal, representan a la mujer en este proceso que, según adelantaron medios cubanos en agosto, cuando se notificó la "intención de demanda", busca hacer justicia a la reputación de Martínez y a la de los exiliados de la isla.

"Los acusados están dañando intencionalmente el nombre y la reputación de la Sra. Martínez mientras la vuelven a traumatizar al traer a la luz eventos del pasado que interrumpieron significativamente el curso de su vida", afirma la demanda.

LOS ROSTROS EN LA FICCIÓN

Dirigida por el francés Assayas, que la reeditó después de pasar por Venecia y San Sebastián para darle "más fluidez", "Wasp Network" está protagonizada por la española Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez.

Les acompañan Gael García Bernal, Ana de Armas (quien interpreta el supuesto personaje de Martínez), Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura, entre otros.

La película, con guion de Assayas y basada en el libro "The Last Soldiers of the Cold War", de Fernando Morais, suscitó las protestas del exilio cubano desde que comenzó el rodaje en Cuba en 2019.

Tras su paso por festivales, "Wasp Network" se estrenó en Netflix debido al cierre de las salas de cine por la COVID-19.

La Red Avispa fue desmantelada el 12 de septiembre de 1998 con la detención de sus integrantes. (EFE)