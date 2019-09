La actriz, que pasó varios meses en Cuba por el rodaje , aseguró que no sintió la libertad de pensamiento que se esperaba tras 60 años de revolución comunista. "Yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar y a la hora de compartir cómo se sienten. Y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en 2019 en cualquier lugar del mundo alguien debería sentirse libre para hablar", afirmó.