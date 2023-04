Conoce todos los estrenos de Netflix para abril de este año. | Fuente: Composición

Netflix renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes en abril 2023, como nos tiene acostumbrados. Para el cuarto mes del año, resaltan el estreno de la serie 'El amor después del amor', que narra la vida y la carrera de Fito Páez, uno de los artistas más importantes de Argentina.

En la parrilla de estreno también se encuentra la temporada 13 de 'Keeping Up with the Kardashians' y la segunda parte de 'Un lugar en silencio', dirigida por John Krasinski y protagonizado por su esposa Emily Blunt.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Netflix para abril de 2023.

SERIES

4 de abril

'La Firma'

6 de abril

'Bronca'

8 de abril

'Shin, abogado de divorcios'

13 de abril

'Un hombre de Florida'

14 de abril

'Queenmaker'

26 de abril

'Workin' Moms': Temporada 7

'El amor después del amor'

27 de abril

'The Real Housewives of Beverly Hills': Temporada 8

'Keeping Up with the Kardashians': Temporada 13

PELÍCULAS

1 de abril

'A la intemperie'

'Elefante blanco'

'Caracortada'

'Ghost Rider: El vengador fantasma'

'One direction: Así somos'

5 de abril

'El arte de ser adulto'

7 de abril

'Chupa'

14 de abril

'Fuga de reinas'

19 de abril

'Power Rangers: Ayer, hoy y siempre'

21 de abril

'Guía de viaje hacia el amor'

30 de abril

'Un lugar en silencio: Parte II'

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

12 de abril

'Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston'

18 de abril

'Cómo hacerse ricos'

NIÑOS Y FAMILIA

1 de abril

'Vecinos invasores'

10 de abril

'Cocomelon: ¡A cantar!' - Temporada 8

'Trolls World Tour'

13 de abril

'Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna' - Temporada 2

17 de abril

'Oggy Oggy': Temporada 2

21 de abril

'Barbie: It Takes Two'

22 de abril

'Ada Magnífica, científica': Temporada 4

27 de abril

'Tibucán': Temporada 3

ANIME

3 de abril

'VINLAND SAGA':Temporada 2

28 de abril

'InuYasha': Temporada 6





