"Pasión de gavilanes 2", la tercera temporada de "Control Z" y la cinta "Persuasión" entre los estrenos de Netflix para este mes de julio. | Fuente: Composición (Netflix)

Como cada mes, Netflix renueva su catálogo este julio de 2022 con más series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes para su público. Nuevas temporadas marcan los estrenos, como las de "Pasión de gavilanes 2", "Control Z", "Rebelde", entre otras producciones de la plataforma.

Destaca, además, el lanzamiento del Vol. 2 de la temporada 4 de "Stranger Things", uno de los caballitos de batalla del servicio de 'streaming'. Y también la llegada de una serie esperada por los fans de los videojuegos: "Resident Evil".

En películas, los suscriptores podrán acceder a la oscarizada "La teoría del todo" y la nueva versión de "Persuasión", adaptación de la novela de Jane Austen, que esta vez está protagonizada por Dakota Johnson, Cosmo Jarvis y Nikki Amuka-Bird.

Estrenos de Netflix para julio de 2022

SERIES

1 de julio

- “Stranger Things 4: Volumen 2”

Divididos por la distancia, pero siempre resueltos, los amigos afrontan un futuro aterrador. Pero es solo el comienzo. El comienzo del final.



6 de julio

- "Control Z" (temporada 3)

Sofía, Javi y sus amigos intentan seguir adelante en su último año escolar, pero un hacker desconocido con una cuenta familiar les complica la vida.



8 de julio

- "Capitani" (Temporada 2)

Ahora en Luxemburgo, Luc Capitani tiene un nuevo trabajo y se enreda en la investigación de un asesinato vinculado al submundo criminal.



- "Boo, Bitch"

Dos amigas quieren hacerse notar en la escuela. Pero una se convierte en fantasma y tendrá que vivir la mejor versión de la vida... mientras pueda.



- "Cómo diseñar una habitación erótica"

En este picante reality, la diseñadora Melanie Rose sorprende a parejas con renovaciones eróticas, de una mazmorra rocanrolera a un exclusivo spa.



- "La noche más larga"

Un grupo de hombres armados cortan las comunicaciones de una prisión psiquiátrica para capturar a un asesino en serie. Seis episodios. Una noche.



13 de julio

- “Sintonía” (temporada 3)

Mientras Doni se preocupa por el precio de la fama, Rita considera una nueva carrera y Nando reflexiona sobre el camino elegido. Hay mucho en juego.

14 de julio

- “Resident Evil”

A tres décadas del descubrimiento del Virus T, un nuevo brote revela los secretos de la Corporación Umbrella. Basada en la saga de videojuegos.



15 de julio

- "Alba" (temporada 2)

Alba se despierta con señales de haber sido violada, pero no recuerda la noche anterior. Luego descubre que sus agresores son amigos de su novio.



20 de julio

- “Pasión de gavilanes” (temporada 2)

Veinte años después, el amor y la lealtad de la familia Reyes Elizondo se ponen a prueba cuando acusan de asesinato a dos de sus hijos.



- "Un lugar para soñar" (temporada 4)

Mientras Mel vive su nueva realidad, el pasado de Jack amenaza su futuro, y aparecen nuevas caras que causan revuelos en Virgin River.



23 de julio

- “Alquimia de almas”

Una poderosa hechicera en el cuerpo de una mujer ciega se topa con un hombre de una familia prestigiosa, que busca su ayuda para cambiar su destino.



27 de julio

- "Rebelde" (temporada 2)

La serie para jóvenes adultos llena de drama regresa para otra temporada con la nueva generación de rebeldes, con Azul Guaita y Sergio Mayer Mori.



- "Remodelaciones de ensueño" (temporada 3)

Syd y Shea le dan la bienvenida a la nueva McGee y cumplen los deseos de sus clientes: un oasis donde teletrabajar hasta un cuarto para catar vino.

27 de julio

- “Desparejado”

Cuando su novio de los últimos 17 años se muda abruptamente, un agente de bienes raíces afronta el prospecto de volver a empezar como soltero cuarentón.



PELÍCULAS

1 de julio

- “La teoría del todo"

A medida que gana reconocimiento en el mundo de la física, Stephen Hawking va perdiendo la lucha contra la ELA, que lo obliga a depender de su esposa.



- "Culto a Chucky"

Tras una serie de asesinatos en el centro psiquiátrico donde está internada, Nica Pierce comienza a cuestionarse la existencia de Chucky.



6 de julio

- “Hola, adiós y todo lo que pasó”

Clare y Aidan deciden separarse antes de ir a la universidad, sin arrepentimientos. Pero un último adiós podría ofrecerles una oportunidad en el amor.



8 de julio

- “Monstruo del mar”

Una polizona que se cuela en el barco de un legendario cazador de monstruos inicia un viaje épico por mares inexplorados.



13 de julio

- "Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan? 2"

El Encanto vuelve a recibir a cuatro parejas entre las que se incluye un mentiroso, una adicta al sexo y un ladrón que buscan mejorar su relación.



15 de julio

- "Persuasión"

Hace 8 años, la convencieron para que no se casara con un joven de origen humilde. Hoy, Anne Elliot se reencuentra con él. ¿Tendrá otra oportunidad?



22 de julio

- “El Hombre Gris”

Cuando un agente de la CIA descubre secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por el mundo y que le puso precio a su cabeza.



26 de julio

- "Los ilusionistas: Nada es lo que parece"

Un grupo de ilusionistas roba un banco como parte del espectáculo. El público queda maravillado, pero el FBI no entiende cómo incriminar la magia.



29 de julio

- “Corazones malheridos”

A pesar de sus diferencias, una aspirante a cantautora (Sofia Carson) y un infante de la Marina (Nicholas Galitzine) se enamoran perdidamente.



31 de julio

- “Extraordinario”

Siempre se educó en casa, pero ahora irá a una escuela convencional, donde intentará hacer amigos mientras soporta el acoso por sus rasgos faciales.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

12 de julio

- "El asesino de mi hija"

Tras luchar durante décadas para llevar al asesino de su hija ante la justicia, un padre toma medidas extremas. Un documental sobre crímenes reales.



13 de julio

- "D. B. Cooper: ¡Dónde estás?"

En 1971, un criminal se lanza desde un avión con una bolsa de dinero y desaparece sin rastro. Décadas después, su identidad sigue siendo un misterio.



- "Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar"

La mayoría va tras el poder. Él buscaba paz. La influencia e integridad de Shimon Peres fueron fundamentales en la fundación y preservación de Israel.



26 de julio

- "Street Food: EE.UU."

Esta temporada de "Street Food" se enfoca en cocineros, expertos en barbacoa, taqueros, loncheros y héroes culinarios estadounidenses.



27 de julio

- “El hombre más odiado de internet”

Esta nueva serie documental relata la cruzada de una madre contra el despiadado dueño de un sitio web de pornografía.

PARA TODA LA FAMILIA

7 de julio

- "El mundo de Karma" (temporada 3)

8 de julio

- "Viajes Maestros Pokémon: Parte 3"

- "Thomas & Friends: Trenes a todo vapor"

14 de julio

- “Kung Fu Panda: El guerrero dragón"

18 de julio

- “My Little Pony: A New Generation: Sing-Along”

- "StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read"

21 de julio

- "Jurassic World: Campamento Cretácico" (temporada 5)

ANIME

4 de julio

“Mi tío es de otro mundo”

7 de julio

"Vinland Saga"

22 de julio

“One Piece" (nuevos episodios)

29 de julio

"Detective Conan: La hora del té de Cero"

