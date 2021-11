“Alerta Roja” mezcla acción y comedia y para Gal Gadot balancear ambos estilos no fue difícil. | Fuente: Netflix © 2021 | Fotógrafo: Frank Masi/Netflix © 2021

Gal Gadot se hizo mundialmente conocida por darle vida a una de las más famosas superheroínas de los cómics: la Mujer Maravilla. Alejándose un poco de ese personaje, Gadot se pone en la piel de “El Alfil”, la mejor ladrona de arte del mundo, en "Alerta Roja", la nueva película de Netflix.

En conversación con RPP Noticias, Gal Gadot comentó que para ella fue “refrescante” poder meterse en este personaje, que a diferencia de “Wonder Woman”, es una mujer muy sarcástica.

“Venir y asumir este papel fue muy refrescante porque hice algo diferente a que usualmente hago. Mi personaje “El Alfil” es una villana, pero también femenina e ingeniosa, siempre está algunos pasos adelante, es una femme fatale y una mujer sarcástica y eso fue algo maravilloso de representar”, comentó.

“Alerta Roja” mezcla acción y comedia y para Gal Gadot balancear ambos estilos no fue difícil, ya que “si sabes cómo contar la historia de la manera correcta, creo que ambos elementos se complementan entre sí”.

“Me encanta el hecho que hay muchos giros. Recuerdo que cuando leí el guión por primera vez, yo suelo leer muchos guiones, y siempre siento que sé hacia dónde me lleva la historia, pero con este guión fue como: ‘¡oh, espera!’, pues hay muchos giros inesperados y amo eso de la película”, añadió.

GRABAR EN PANDEMIA

Como en otros proyectos del cine y la televisión, “Alerta Roja” también tuvo un paro en su rodaje a causa de la pandemia de la COVID-19. Los actores contaron que para cumplir con los protocolos de bioseguridad llevó a al menos 100 personas de su equipo tuvieran que aislarse para disminuir el riesgo de contagio, en tiempos en los que aun no habían vacunas disponibles.

“Fue un reto, fue muy complicado, pero debo decir que al final del día solo puedo sentirme agradecida de que pudimos terminar esta película con tanta fortaleza, tuvimos un equipo increíble que se las arregló para llevarnos a la meta, además Netflix y la producción hicieron de todo para que estemos en el ambiente más seguro posible”, finalizó.

