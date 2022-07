'Intimidad' cuenta dos historias donde una de ellas está basada en un caso real. | Fuente: Netflix

Hace una semana se estrenó la serie "Intimidad", protagonizado por la española Itziar Ituño, y se volvió un éxito en la plataforma de Netflix.

Si bien se trata de un escándalo sexual que se propagó no solo por las redes sociales, sino por televisión, pone en riesgo la candidatura de una política, esta producción está basada en un caso real.

¿De qué trata "Intimidad", serie de Netflix?

La ficción gira en torno a Malen (Itziar Ituño), una política cuya carrera se ve amenazada cuando sale a la luz un vídeo sexual. La producción reflexiona sobre el peligro de Internet y la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada en tiempos de redes sociales.

"Las redes sociales en sí no son dañinas, es el uso que se hace de ellas. Es un arma de doble filo, pueden brindar muchas ventajas y poner al mundo entero en comunicación en segundos y, a la vez, destruirle la vida a alguien por una filtración de una cosa íntima. Lo denunciable de todo esto es que se hace con total impunidad, no está controlado, hay una indefensión", expone Itziar Ituño.



¿"Intimidad" se basa en una historia real?

“Intimidad” es la serie de Netflix creada por Laura Sarmiento y Verónica Fernández quienes trataron de visibilizar el juicio social y mediático al que se someten las víctimas de este delito.

Si bien no se trata netamente de un hecho real porque los personajes son ficticios, sí tiene que ver con casos reales como el del Iveco o el de Olvido Hormigos. El primero tuvo lugar en el 2019 cuando una trabajadora de la fábrica sufrió la filtración de un video íntimo.

Este clip se distribuyó masivamente por sus compañeros de trabajo y la joven se suicidó. A pesar de que se abrió una investigación, no se condenó a nadie. Este caso sirvió de inspiración para “Intimidad” como una subtrama.

Uno de los puntos que quiere mostrar la serie de Netflix es visibilizar el problema real que es la filtración de material íntimo sin consentimiento y las graves consecuencias que puede tener algo, aparentemente, pequeño como solo la reproducción.

