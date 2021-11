'La sociedad de la nieve' es la nueva película de Netflix, una cinta sobre el accidente del equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrelló en el Valle de las Lágrimas. | Fuente: Composición

El cineasta español Juan Antonio Bedoya dirigirá la película “La sociedad de la nieve” de Netflix, una producción sobre la tragedia del grupo de rugby uruguayo, cuyo avión se estrelló en la Cordillera de los Andes en 1972.

Desde el Valle de las Lágrimas, justo en la frontera entre Argentina y Chile, Bedoya anunció que comenzará el rodaje de la producción junto a Pedro Luque, director de fotografía.

“Estoy justo donde hace 49 años, se estrelló un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 pasajeros a bordo que se disponían a viajar a Santiago de Chile con la intención de disfrutar de un fin de semana y de un partido de rugby”, dijo el español para Netflix.

“Estoy aquí con un equipo entre uruguayos, argentinos, con la intención de iniciar con la filmación de una película que intente honrar la memoria de los 16 supervivientes y los 29 que no pudieron regresar de vuelta. Así que esperamos hacerlo lo mejor posible y honrar el recuerdo de todos ellos”, continuó.

La película está basada en el libro “La sociedad de la nieve” de Pablo Vierci. El rodaje también se llevará a cabo en Sierra Nevada (Andalucía), Montevideo (Uruguay) y en distintas localizaciones de los Andes (tanto en Chile como en Argentina) incluyendo el Valle de las Lágrimas.

J. A. Bayona dirigirá la película 'La sociedad de la nieve', una producción sobre la tragedia del grupo de rugby Uruguayo, cuyo avión se estrelló en la Cordillera de los Andes en 1972. | Fuente: Netflix

Reparto de “La sociedad de la nieve”

Los reconocidos actores Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani García, Benjamín Segura y Jerónimo Bosia formarán parte de esta cinta.

Para la productora Belén Atienza y la directora de cine Sandra Herminda, “La sociedad de la nieve”, estuvieron trabajando durante dos años en el proyecto.

“Queremos dar las gracias a Netflix por su decidido apoyo al proyecto, que se rodará íntegramente en español. También a Cetursa Sierra Nevada por su implicación brindándonos rodar en la estación de esquí durante la temporada de invierno y especialmente agradecer a los supervivientes y a los familiares de los fallecidos en la tragedia de los Andes, por su enorme generosidad al compartir con nosotros su historia”, comentaron.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.