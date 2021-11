La Parte 5 Volumen 2 de 'La Casa de Papel' se estrenará este viernes 3 de diciembre y estas son las cuatro teorías hechas por los fanáticos. | Fuente: Netflix

"La Casa de Papel" Parte 5 Volumen 2, llega a Netflix este viernes 3 de diciembre, esta historia de atracadores que logró gran éxito internacional no solo nos ha dejado momentos inolvidables, giros inesperados y un sinfín de emociones, sino también nos ha regalado muchas teorías de fans que intentaban predecir lo finales de cada parte de la serie, así que hoy te recordamos algunas de las teorías más descabelladas que hicieron los fanáticos de la serie a lo largo de las 5 partes.

Berlín está vivo

No es ningún secreto que Berlín se convirtió en uno de esos personajes a los que puedes amar y odiar a la vez, a raíz de su muerte en la primera parte, muchos fans hasta el día de hoy creen que existe la posibilidad de que siga vivo, pero hasta el momento solo lo hemos podido ver mediante flashbacks.

Tokio cuenta toda la historia desde la cárcel

Esta teoría fue una de las más comentadas a lo largo de las 5 partes, pues como todos pudimos notar, era su voz la que narraba los hechos en la mayoría de los capítulos, haciéndonos pensar en que quizás sería la única sobreviviente y que contaría la historia desde la cárcel, sin embargo, su muerte en el final de la Parte 5, Volumen 1, le quitó toda posibilidad a esta teoría.

Alicia Sierra es Tatiana, la exnovia de Berlín

En la 4ta parte de La Casa de Papel conocimos mediante flashbacks a Tatiana, la exnovia de Berlín, así pudimos ver un poco del amor que se tenían y de lo importante que ella fue en su vida, sin embargo, con la también aparición de la inspectora Alicia Sierra y el innegable parecido físico que tenían (ambas son pelirrojas), surgió la idea de que podrían ser la misma persona. Esta teoría fue desmentida por la misma Najwa Nimri, actriz que interpreta a Alicia Sierra

Ya nos mostraron a todos los miembros de la banda que morirán

Cuando muere Nairobi, la vemos en una especie de sueño acompañada de los que hasta el momento también habían perdido la vida, Berlín, Oslo y Moscú, pero lo curioso de la escena es que también pudimos ver a Denver y al Profesor, lo que despertó la teoría de que esa escena nos mostraba a todos los miembros de la banda que perderían la vida en algún momento, sin embargo, se podría decir que la teoría ya perdió fuerza tras la muerte de Tokio, pues ella no se encontraba en dicha escena.

Si bien estas son solo algunas de las teorías más locas que hicieron los fans, sabemos que hay muchas más, así que solo queda esperar al estreno de los capítulos finales de "La Casa de Papel" este viernes 3 de diciembre, para descubrir si alguna logra cumplirse.

