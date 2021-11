Más de la mitad de los limeños usa, al menos, una plataforma de streaming | Fuente: Netflix

Netflix, Disney+, Apple TV+ y otros servicios se han vuelto recurrentes en los teléfonos, Tablets y televisores de usuarios a nivel mundial y han permanecido como aplicaciones básicas durante la pandemia y los procesos de cuarentena obligatoria. Sin embargo, y en pleno retorno a la normalidad, estos servicios siguen incrementado su presencia en el mundo, y ya son más de la mitad de los limeños los que usan un servicio cada semana.

Un reciente estudio de la empresa CPI destaca que el 53.8% de las personas utilizó, al menos, una plataforma de streaming en la última semana. De acuerdo con el informe, el consumo más alto se da en usuarios entre los 11 y 37 años en el sector socioeconómico A/B, aunque otros grupos cuentan con altos índices de consumo.

Este sondeo, efectuado en octubre a una muestra representativa de 2,237 casos de toda Lima Metropolitana, señala que el 78% de usuarios del nivel con mayores ingresos económicos usa un servicio de video bajo demanda. En el caso del nivel socioeconómico C, la tasa de uso se ubica en un 55,3% y en un 28.8% dentro del nivel D/E.

Netflix domina el mercado

La encuesta destaca la omnipresencia de Netflix en el sector de “aplicaciones de streaming”, con un 88.5% de preferencia entre los encuestados. Esto representa más del 10% de ventaja frente a la suma total de los usuarios de las otras plataformas. En cada sector socioeconómico, la presencia de Netflix supera el 87%, acentuando su uso en el sector C de Lima Metropolitana hasta en 89%.

En segundo lugar, se coloca Disney Plus (24.1%), seguido de Movistar Play (23.1%) y Amazon Prime (16.6%). Otros servicios comprendidos en el estudio son HBO GO – raro que no sea HBO Max -, DirecTV GO, Apple TV+ y Paramount+.