¿La inspectora Sierra traiciona al Profesor? Conoceremos el fin de la historia en "La Casa de Papel" parte 2 temporada 5 el 3 de diciembre por Netflix. | Fuente: Netflix

Falta exactamente un mes para conocer el fin de 'La Resistencia'. El próximo mes conoceremos el futuro de El Profesor (Álvaro Morte) y su banda que ha tenido importantes bajas. Como solo quedan 30 días para su estreno, Netflix ha publicado el tráiler oficial de "La Casa de Papel" parte 2 temporada 5 donde en cinco episodios, nos despediremos de los atracadores más famosos de España.

Tokio (Úrsula Corberó) ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida.

El reparto de "La Casa de Papel" parte 2 temporada 5 está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.

Tráiller final de "La Casa de Papel" parte 2 temporada 5

¿Cuándo se estrena "La Casa de Papel" Parte 2 temporada 5?

La parte 2 de la temporada 5 de "La Casa de Papel" se estrenará este 3 de diciembre. En la quincea de octubre, Netflix lanzó un avance oficial donde vinmos cómo 'La Resistencia' entra en crisis tras la muerte de Tokio (Úrsula Corberó).

Como se recuerda, ella se sacrificó para acabar con la Marina, quienes ingresaron al Banco para acabar con todos los atracadores, pero como una venganza personal.

La última entrega de “La Casa de Papel” promete darle un fin merecedor y bastante emotivo, sin embargo, los de ‘La resistencia’ no han sido vencidos aún.

