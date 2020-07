La cancelación de "Anne With an E", "Mesías", "One Day at a Time" y "Tuca & Bertie" causó molestia entre los usuarios de Netflix. | Fuente: Netflix

El poder de Netflix es claro, ya que se sostiene abarcando gran porcentaje del mercado streaming en el mundo. Con cada año que pasa, la plataforma incorpora cada vez más series, películas y documentales mensualmente para el disfrute de todos los usuarios. Inesperadamente, así como llegan, también se van y con ello, llegan las temidas cancelaciones.

"Anne With an E", "Mesías", "One Day at a Time" y "Tuca & Bertie" son algunas de las tantas series que han sido canceladas, pero —a la vez— han provocado una marea de críticas hacia plataforma digital.

Según Deadline, Netflix evalúa ciertos criterios para la cancelación de una serie: el modelo de compra de proyectos, el valor de las temporadas y los números de la audiencia. Estos últimos años, el servicio streaming ha crecido exponencialmente, sumando más producciones, pero también perdiendo algunas muy importantes.

El modelo de compra de proyectos para Netflix funciona con la financiación de todos los episodios de una serie y ofrecer un monto extra del 30% para obtener los derechos de distribución. Es decir, compran totalmente la dirección creativa del proyecto, en el cual puede aumentar el presupuesto con el paso de temporadas.

Lo siguiente a analizar para el gigante streaming es el valor de cada temporada. En la actualidad, Netflix considera que una temporada corta (de menos de 10 episodios) puede aportar más que una que supere dicho número. Mientras que, para pasar de una tercera temporada, deben considerar que la serie es completo éxito entre los espectadores.

En muchos de este último caso se ubican series como "Anne With an E" o "One Day at a Time", ambas fueron canceladas tras estrenar sus terceras temporadas. En el caso de la comedia, Netflix tomó en cuenta que sus números de audiencia subieron, pero no fueron lo que ellos realmente esperaban para la producción.

Y así, se llega al último punto para calificar a una producción: la audiencia. En más de una ocasión, esta ha sido un problema clave para muchísimas series que no funcionaron del todo, el caso más reciente fue el de “AJ & the Queen”. Pese la gran popularidad de RuPaul, la ficción televisiva no fue lo suficientemente atractiva para captar a todos sus fans.

SERIES CANCELADAS Y RESCATADAS

En el tiempo que Netflix lleva cancelando diversas producciones de su plataforma, algunas veces los usuarios no se han tomado bien estas decisiones. Tal fue el caso de "One Day at a Time", serie por la que se abrieron peticiones virtuales, y finalmente su cuarta temporada fue rescatada por la plataforma estadounidense Pop Tv.

"Tuca & Bertie", estrenada en el 2019, fue cancelada tras una temporada de emisión. Para alivio de sus espectadores, la serie de animación para adultos logró ser salvada por Adult Swim, el canal de televisión especializado en emitir este tipo de producciones.

Actualmente, los espectadores vienen demostrando su descontento por la cancelación de "Anne With an E", una serie canadiense sobre la historia de una niña llamada Anne a finales del siglo 19. Por ello, han comenzado a lanzar peticiones online o simplemente utilizar el hashtag #RenewAnneWithAnE.

Cabe destacar que la decisión fue tomada en conjunto entre Netflix y la cadena CBC, tras el deterioro de su relación ante el modelo de negocio del servicio streaming.