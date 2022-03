Series de Netflix que son adaptaciones de libros que ya están disponibles en la plataforma. | Fuente: Composición

Netflix las trae a la vida de una forma totalmente nueva algunas de nuestras historias favoritas que salen de los libros. Desde romances que nos quitan el aliento a mundos míticos, y de prodigios del ajedrez a los audaces daneses, conoce cuáles son las que se inspiraron para hacerlas serie.

Libros en los que Netflix se inspiró para hacerlas serie

"Bridgerton"

Los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense. Inspirada en las novelas superventas de Julia Quinn.

"Sombra y hueso"

Fuerzas oscuras conspiran contra Alina Starkov, una cartógrafa huérfana con un poder extraordinario que podría cambiar el destino de su devastado mundo. Serie basada en dos libros de las novelas del Grishaverse de Leigh Bardugo, la trilogía “Sombra y Hueso” y la bilogía “Seis de Cuervos”.

"Un lugar para soñar"

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza. Basada en las novelas homónimas de Robyn Carr.

"Lupin"

Inspirado por las aventuras de Arsène Lupin, el caballeroso ladrón Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada. Inspirada en “Arsène Lupin, caballero ladrón” de Maurice Leblanc.

"Poco ortodoxa"

Criada en el jasidismo, presa en un matrimonio convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa… hasta que la alcanza su pasado. Basada en las memorias de Deborah Feldman “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” (2012).

"Gambito de dama"

En los cincuenta, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones. Basada en la novela de Walter Tevis publicada en 1983.





