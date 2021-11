Mira a Leonardo DiCaprio y a Jennifer Lawrence tratar de salvar al mundo en la película 'No miren ARRIBA', que lleva a Netflix el 24 diciembre. | Fuente: © 2021 Netflix, Inc. | Fotógrafo: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Netflix acaba de revelar el trailer de la película "No miren ARRIBA", el nuevo filme del ganador del Oscar Adam McKay, que llegará a cines selectos el próximo 9 de diciembre y a la plataforma, el 24 del mismo mes.

"No miren ARRIBA", reune a grandes estrellas como Leonaro DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre otros, en una comedia negra que nos hará pensar los días que nos quedan en el planeta Tierra y si realmente estos importan.

¿DE QUÉ TRATA "NO MIREN ARRIBA"?

La sinopsis nos lleva hacia la estudiante de astronomía Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), quienes hacen el descubrimiento asombroso de un asteroide que orbita dentro del sistema solar. El problema es que este está a punto de colisionar con la Tierra. El otro problema es que a nadie parece importarle. Resulta que alertar a la humanidad sobre la colisión fatídica de una roca del tamaño del Monte Everest se considera una noticia inconveniente.

Con la ayuda del Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall se embarcan en una gira mediática colosal que los lleva desde la oficina de la presidenta Orlean (Meryl Streep) —quien se mantiene indiferente— y su hijo adulador y jefe de gabinete Jason (Jonah Hill), hasta salir al aire en The Daily Rip, un animado programa matutino con los presentadores Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry).

Tienen solo seis meses antes de que el asteroide haga impacto, y su misión de navegar el complicado ciclo de noticias de 24 horas y conseguir llamar la atención del público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde demuestra ser más cómico de lo que imaginaron. ¿Qué hay que hacer para que el mundo gire la cabeza y decida mirar hacia arriba?

¿CUÁNDO ESTRENA?

"No miren ARRIBA" llega a Netflix el próximo 24 de diciembre de 2021 y llegará, semanas antes, el 9 de diciembre a los cines a nivel mundial.

¿QUIÉNES ACTÚAN?

El elenco está conformado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley, con Cate Blanchett y Meryl Streep

La cinta está dirigida por Adam McKay, ganador del Oscar a Mejor guión adaptado por "The Big Short". La cinta fue escrita por Adam Mckay y David Sirota; y, producida por el mismo McKay y Kevin Messick.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.