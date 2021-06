"Tick, Tick... Boom!", musical dirigido por Lin-Manuel Miranda y protagonizado por Andrew Garfield, se estrenará en Netflix. | Fuente: Netflix

Lin-Manuel Miranda presentó este jueves el tráiler de "Tick, Tick... Boom!", un musical de Netflix que supondrá el debut como director en el cine del polifacético artista de origen puertorriqueño.



Miranda señaló en un comunicado que esta película es como "un rincón del mundo" que conoce "desde todos los ángulos".



"Sé lo que es ser un compositor que lucha por sus sueños. Sé lo que es tener 20 años y estar escribiendo ese musical que te llena de ilusión. Sé lo que es estar en Nueva York con un grupo de amigos con sueños artísticos y luego verlos entregarse uno por uno a la vida real, mientras tú todavía estás intentando no rendirte", apuntó.



El autor de "Hamilton" aseguró asimismo que la producción de Netflix gira en torno a "redoblar esfuerzos" por tu oficio y tu pasión "incluso cuando tienes todas las posibilidades en tu contra".



Con Andrew Garfield como protagonista, esta película que se estrenará a fines de este año adapta al cine el musical homónimo de Jonathan Larson.



Basada en la propia vida de Larson, el musical "Tick, Tick... Boom!" se centraba en un joven compositor que sueña con triunfar en Broadway.



En el tráiler se puede ver a Garfield acompañado por otros actores como Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp o Robin de Jesús. Steven Levenson, que ha trabajado en series como "Fosse/Verdon" (2019), firmó el guion de esta cinta.



Otros proyectos de Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda, que en 2014 participó como actor en un montaje off-Broadway de "Tick, Tick... Boom!", será también productor de este largometraje junto a Brian Grazer y Ron Howard, entre otros.



Este primer adelanto sobre "Tick, Tick... Boom!" llega en una semana muy importante para Miranda, ya que el viernes desembarcará en la gran pantalla y en HBO Max la muy esperada adaptación del musical con mucho sabor latino "In the Heights".



Basado en el éxito de Broadway de Miranda y Quiara Alegría Hudes, "In the Heights" presenta un espléndido reparto, liderado por Anthony Ramos y Melissa Barrera, y se adentra en el barrio neoyorquino de Washington Heights para dar forma a un brillante musical en el que los ritmos latinos son los absolutos protagonistas.



El director Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians", 2019) es el cineasta detrás de "In the Heights".

(Con información de EFE).



