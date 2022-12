Luisana Lopilato alcanzó fama en la adolescencia al protagonizar la teleserie juvenil 'Rebelde Way'. | Fuente: Instagram / Luisana Lopilato

Con 35 años, Luisana Lopilato está de vuelta a la pantalla chica. Se trata de la comedia romántica 'Matrimillas', recién estrenada en Netflix, donde la argentina da vida a Belén, una mujer que atraviesa por una crisis matrimonial y espera encontrar la solución en un aplicativo. Un personaje con el que la actriz admitió tener algunas cosas en común.

"Yo también soy mamá, amiga, esposa, emprendedora. Como toda mujer quiero estar bien en todas las áreas, aunque siempre hay una que baja y sube en la balanza", dijo en reciente entrevista al diario La Nación. Para quien fuera parte de la teleserie 'Rebelde Way', resulta "difícil" encontrar un equilibrio, "pero se puede", gracias a la dinámica con Michael Bublé, su esposo.

"Cuando tenés un compañero como el que tengo yo, cuando hay charla, comunicación y organización se puede. Con Mike organizamos nuestras agendas de tal modo que nuestros hijos nunca se queden solos ni con otras personas; si no estoy yo, esté él", aseveró Luisana Lopilato.

¿Cómo es que ejerce la maternidad? "Soy muy presente, medio obsesiva compulsiva así que los tengo todo el día: 'Ordenen sus cuartos', 'Hagan la tarea'. Y muy cariñosa. Todo el tiempo les demuestro que los amo. No hay un día que pase que no les diga cuanto los quiero, que los bese, los abrace", contó la actriz.

Luisana Lopilato espera filmar con Michael Bublé

Además de 'Matrimillas', se vienen más proyectos para Luisana Lopilato. En enero de 2023, se le viene una temporada de teatro en su natal Argentina, con la obra 'Casados con hijos'. Ella deberá mudarse a su país junto con Michael Bublé, quien "tiene tiempo libre" en aquel mes y estará acompañando a su esposa.

"Después creo que se va dos semanas, porque tiene tour y vuelve. Lo mismo que si estuviera acá en Vancouver (Canadá), pero bueno, allá en Buenos Aires", detalló quien integrara la banda juvenil 'Erreway'.

Por otro lado, Luisana Lopilato destacó que en la nueva cinta de Netflix ella y Michael Bublé intentaron que él "esté en alguna partecita". "Pero siempre sucedía algo. El día que iba a venir para estar en una escena no se pudo porque uno de mis hijos se enfermó. Otro día no tenía a nadie que me ayude con los nenes y él se tuvo que quedar en casa", indicó.

Sin embargo, eso no le quita la esperanza de que "algún día se dé" esa colaboración del cantante en uno de los trabajos que Lopilato protagonice. "Siempre tenemos ganas de hacer algo juntos; sobre todo tenemos la idea de producir algo, así que quién te dice que nos vean muy pronto en pantalla", dijo. ¿Una biopic familiar? "No lo sé, pero me gustan mucho las historias reales", señaló entre risas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.