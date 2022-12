Disney+ inició con su plan básico con anuncios en Estados Unidos y sus características son mejores que los de la versión de Netflix. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: THIBAULT PENIN

Disney+, el servicio de streaming de video de la compañía dueña de Mickey Mouse, por fin implementó su plan básico con anuncios en Estados Unidos. Con esta nueva tarifa de suscripción, los usuarios podrán acceder al contenido de la firma, así como también de sus diversos estudios como Marvel y Lucasfilm, a un precio más económico a cambio de algunas restricciones y, por supuesto, la implementación de publicidad.

Previo a esta nueva modalidad de suscripción, Disney+ solo contaba con una tarifa de US$7,99 mensuales en Estados Unidos. Ahora, si lo que se desea es seguir pagando la misma cantidad, el usuario estará suscrito al nuevo plan básico con anuncios en lugar del nuevo tope que la compañía ha ideado para su servicio: un plan de US$10.99 que brinda una serie de beneficios adicionales como en el pasado.

Disney+ implementa su plan Premium

Desde el pasado 8 de diciembre, los usuarios estadounidenses de Disney+ ya no solo cuentan con un plan único, sino que ahora se dividen en dos: el plan básico de US$7.99 mostrará anuncios durante la reproducción del contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. No obstante, a diferencia del equivalente que tiene Netflix, principal rival del servicio, este cuenta con muchos beneficios originales de la plataforma.

El plan básico de Netflix cuesta US$6.99 mensuales, cuenta con anuncios de 20 segundos promedio, tiene un catálogo mucho más reducido, no funciona en ciertos dispositivos, tiene una calidad de transmisión bloqueada en 720p y solo se puede usar en una plataforma a la vez. Además, no se puede descargar el contenido para verlo sin conexión en otro momento.

Por otra parte, Disney+ Basic mantiene la reproducción de contenido en resolución de hasta UHD 4K, ofreciendo también tecnologías de visualización como HDR10, Dolby Vision y relación de aspecto IMAX Enhanced. Además, su catálogo entero estará disponible sin restricciones y funciona simultáneamente en hasta cuatro dispositivos. Los anuncios pueden durar hasta 15, 30 o 45 segundos. No obstante, la firma menciona que el contenido “preescolar” no tendrá anuncios.

Los nuevos planes de Disney+ en Estados Unidos. | Fuente: Disney+

No todo es color de rosas para Disney+ Basic

Evidentemente, el plan básico de Disney+ es mucho más llamativo que el de Netflix, pero esto no quiere decir que no mantenga sus restricciones. Los usuarios suscritos a este plan no podrán descargar contenidos y, al momento de su lanzamiento en EE.UU, no cuenta con la función GroupWatch para poder ver contenidos con seis personas simultáneas. Además, no es compatible con SharePlay de Apple y Dolby Atmos. Sin embargo, un portavoz de la firma mencionó que esperan incluir estas últimas funciones en algún momento. Además, en el caso de EE.UU, Disney+ ha incluído bundles de suscripción al servicio básico junto con otros productos como Hulu o ESPN+.

Tan solo resta ver cuál será la respuesta inicial de los usuarios estadounidenses de Disney+ anate esta nueva propuesta y, por supuesto, esperar a su eventual implementación en el resto de países que cuentan con este servicio.

