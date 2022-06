Jenna Ortega será Wednesday Addams en la nueva serie de Tim Burton, 'Merlina'. | Fuente: Composición

Tras los anuncios de Netflix en la “Semana Geeked 2022”, la plataforma compartió el primer vistazo de Jenna Ortega como Wednesday Addams en la nueva serie de Tim Burton, “Merlina”.

En este video de un minuto, se muestra a la actriz luciendo sus uñas negras mientras comienza a trenzarse el cabello. Cuando termina de peinarse, aparece Dedos que, tal como su nombre indica, es una mano blanca que se comunica con el resto de los personajes a través de lenguaje de señas.

Aún no se sabe la fecha de estreno de “Merlina” en Netflix, lo que sí, es que tendrá como guionistas a Al Gough y Miles Millar quienes contarán las aventuras de la primera hija de Homero y Morticia en la Academia Nevermore.

Aparte de Jenna Ortega, también actuará Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Homero ‘Gomez’ Addams, Gwendoline Christie como Larissa Weems, directora de Nevermore Academy y Christina Ricci como un nuevo personaje.

'Merlina' una nueva y retorcida serie protagonizada por Jenna Ortega. De la mente de Tim Burton. Muy pronto en Netflix. pic.twitter.com/t3lCVYysbq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 6, 2022

Christina Ricci se une a "Merlina"

Christina Ricci se unirá al reparto de "Merlina", la nueva serie de Netflix basada en las películas de la familia Addams. Sin embargo, la actriz no hará una versión mayor de la recordada Merlina, sino que tendrá un papel nuevo en esta producción dirigida Tim Burton. El cineasta ya había adelanto su deseo de contar con la actriz para que encarne a Morticia, la matriarca de la familia, pero no será posible.

Según Deadline, Ricci tendrá una aparición regular en el proyecto, por lo que se descarta que su presencia esté limitada a solo un cameo.

¿De qué trata "Merlina"?



"La historia gira en torno a un misterio intrigante y sobrenatural que muestra los años de Wednesday Addams como estudiante en Nevermore Academy", reza la descripción de la serie, que contará con ocho episodios.

"Ella intenta dominar sus habilidades psíquicas, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que vivieron sus padres hace 25 años, todo mientras explora sus nuevas y complicadas relaciones en Nevermore", le lee en el texto

