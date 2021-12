El actor peruano André Silva grabó su escena de 'No miren arriba' en Paracas y agradece a Netflix por confiar en su talento. | Fuente: Composición

El actor peruano André Silva tiene una participación en la película “No miren arriba” que tiene como protagonistas a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett. Si bien no trabajó de la mano con los artistas, se mostró satisfecho de formar parte de esta cinta de Netflix.

“Ver una escena mía en una película protagonizada por actores de la talla de Leonardo DiCaprio es algo increíble. Sentí un orgullo profundo por lo que había logrado en mi carrera, es una pequeña participación, pero sin duda una gran experiencia, la cual tomo con mucho agradecimiento y me impulsa a seguir terco en lo que tanto amo”, dijo.

En cuanto al casting, André Silva comentó que se trató con absoluta confidencialidad y no sabía para qué película estaba postulando: “Al principio no, pero después cuando se concretó, fue una realidad. Indudablemente me dieron detalles. Estallé de felicidad”, agregó en entrevista para La República.

La escena del actor peruano en “No miren arriba” se realizó en Paracas y fue gracias a Tondero, la productora que trabaja con Netflix, que se comunicaron con él para tener una pequeña participación.

“Me parece importante que marcas como esa plataforma ayuden a visibilizar el talento local a través de otras convocatorias, no solo me refiero a los actores, también a los que están detrás de cámaras. No es una gran escena, pero hay trabajo y me siento orgulloso de que sea visto por miles de personas”, concluyó.

¿De qué trata "No miren arriba"?

La sinopsis nos lleva hacia la estudiante de astronomía Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), quienes hacen el descubrimiento asombroso de un asteroide que orbita dentro del sistema solar. El problema es que este está a punto de colisionar con la Tierra. El otro problema es que a nadie parece importarle. Resulta que alertar a la humanidad sobre la colisión fatídica de una roca del tamaño del Monte Everest se considera una noticia inconveniente.

Con la ayuda del Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall se embarcan en una gira mediática colosal que los lleva desde la oficina de la presidenta Orlean (Meryl Streep) —quien se mantiene indiferente— y su hijo adulador y jefe de gabinete Jason (Jonah Hill), hasta salir al aire en The Daily Rip, un animado programa matutino con los presentadores Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry).

Tienen solo seis meses antes de que el asteroide haga impacto, y su misión de navegar el complicado ciclo de noticias de 24 horas y conseguir llamar la atención del público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde demuestra ser más cómico de lo que imaginaron. ¿Qué hay que hacer para que el mundo gire la cabeza y decida mirar hacia arriba?

