André Silva emocionado por su aparición en la película "No miren arriba" | Fuente: Instagram | André Silva

André Silva ha dado un paso importante en su carrera. El actor peruano habló con RPP Noticias sobre su participación en la película de Netflix "No miren arriba", protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett, una experiencia que -según comenta- lo emociona y enorgullece.

"La experiencia ha sido fabulosa, de hecho me enorgullece mucho y me alegra de que Netflix piense en visibilizar el talento nacional, no solamente por parte de los actores sino de todo el equipo técnico que ha sido encargado de realizar esta filmación", comentó.

EL CONTACTO

La escena del artista nacional se grabó en Paracas y fue gracias a Tondero, la productora que trabaja con Netflix, que se comunicaron con él para tener una pequeña participación que fue dirigida por el productor peruano, Jorge Carmona.

"Debo decir que me sentí muy seguro debido a la relación que tengo con Jorge, a quien lo conozco hace muchos años. Creo que fue mi primer director de televisión, con él hice Misterio, tenemos una buena energía, también hemos grabado la película Avenida Larco, así que sentí que estaba en buenas manos y que todo iba a fluir bien", comentó.

LA ESCENA

Sobre su aparición en "No miren arriba", André Silva adelantó el contexto de su aparición en la película. "La llegada del cometa origina todo un caos en la vida de muchas personas, sin embargo en otras es minimizada, como sucede en la vida real, lo hemos visto en la pandemia. Es ahí donde viene mi participación, el meteorito va a caer y en un momento en la película se ven diferentes reacciones de diferentes partes del mundo, en una de las escenas es donde aparezco".





AGRADECIDO

Por último el peruano dijo sentirse agradecido con sus seguidores por los mensajes de apoyo que dejan en sus redes sociales.

"Es una emoción que compartí con mis seguidores, las redes han explotado con tantos mensajes hermosos que me ha regalado la gente, deseándome buena suerte y diciéndome que es el inicio de cosas más grandes. Esperemos que toda esta energía se vuelva favorable para mi carrera, a la que tanto amo y respeto y la que llevo con tanta disciplina", finalizó.

LA PELÍCULA

"No miren arriba", dirigida por el galardonado Adam McKay, narra la historia de dos científicos que intentan advertir al mundo de la llegada de un asteroide que acabará con el planeta. Desde su anuncio, la cinta se perfila como una fuerte candidata a los premios Oscar. Su estreno está programado para el 24 de diciembre a través de Netflix.

Gente para los q siguen mi carrera, creo q les va a alegrar saber que el 24 se estrena la película de @NetflixLAT #NoMirenArriba que tiene como protagonista a #LeonardoDicaprio #JenniferLaurence #MerylStreep en otros grandes. Y yo, soy parte de una escena y me pone muy feliz! 😃 pic.twitter.com/i11AeSjCUq — André Silva Oficial (@Andresilvachuy) December 20, 2021

