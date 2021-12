En entrevista con RPP Noticias, los ganadores del Oscar comparten su experiencia con “No miren arriba”, cinta que llega a Netflix este 24 de diciembre. | Fuente: © 2021 Netflix, Inc. | Fotógrafo: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Un mundo que vive su hora cero con la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra. Dos científicos que quieren advertir a la humanidad. Personas que prefiere creer en las noticias falsas. Esa es la sinopsis de “No miren arriba”, la nueva cinta de Netflix que tiene en su elenco a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, entre otros nombres importantes dentro de la industria y que parece escrita en estos tiempos pandémicos en los que vivimos. Si bien es una comedia negra de ciencia ficción, escrita por Adam McKay antes de la pandemia, su similitud con lo que hemos vivido en estos dos años por la emergencia sanitaria es realmente asombrosa.

En entrevista con RPP Noticias, Jennifer Lawrence, su protagonista, y el director y guionista Adam McKay comparten sus reflexiones sobre los paralelos de esta cinta que buscaba mostrar una alegoría al cambio climático y que con el paso del tiempo comenzó también a parecerse a lo que vivimos actualmente.

“Lo genial de esta película es que es sobre nuestra complicada relación con saber la verdad... y lo fácil que es meter a la política en algo que no tiene que ver con eso, entre nuestras diferencias […] Hay muchas diferencias y paralelos en esta película. Originalmente empezamos con la idea de enfocarnos mayormente en el cambio climático y el inevitable desastre en el que estamos viviendo, que no se va a ir así no más, y cómo manejamos esto, pero cuando el COVID-19 empezó cuando estábamos haciendo la película, todo esto comenzó a hacerse más y más similar a la realidad, hay muchas metáforas en la película”, comenta Lawrence, quien en la cinta interpreta a la doctora Kate Dibiasky, quien descubre el cometa que se aproxima a la Tierra y tiene el potencial de destruir el planeta.

Esta comedia, escrita y dirigida por el ganador del Oscar Adam McKay, como muchas otras producciones cinematográficas, tuvo que suspender su rodaje con el inicio de la pandemia de la COVID-19. Con el guion ya terminado, para McKay fue casi premonitorio que lo que se había escrito se volvía realidad.

“Fue una situación rara. Estábamos haciendo scouting en Boston, cuando la pandemia empezó. El guion ya estaba escrito y Jenn (Lawrence) ya estaba dentro del proyecto. De pronto recibimos la noticia de que todos debían volver a sus casas y luego en los siguientes 5 meses vimos cómo cada parte del guion se volvía realidad. Fue bastante extraño, desconcertante, ver esa realidad, pero a su vez, creo que es inevitable cuando ves sistemas políticos corruptos sobrecargados de dinero sucio, específicamente dinero sucio de combustibles fósiles y de grandes bancos sucios. Esos sistemas no van a operar bien y eso fue exactamente lo que pasó aquí en Estados Unidos con la pandemia, tristemente nuestro gobierno se cayó de cara… La única diferencia fue que en nuestro guion nosotros nos reíamos al respecto, pero cuando lo vimos pasando en la realidad, no fue tan gracioso”, menciona McKay, la mente detrás de éxitos como “The big short” y Vice”.

JENNIFER LAWRENCE ERA LA ÚNICA OPCIÓN

En una entrevista a Jennifer Lawrence que data de hace varios años, ella reveló su interés por trabajar con Adam McKay, a quien admira por su trabajo en comedias junto a Will Ferrell. Su deseo se convirtió en realidad y ya tienen más de un proyecto juntos. Adam McKay también manifestó su admiración por la ganadora del Oscar y confesó que incluso al escribir el guion, ese personaje estaba desarrollado para que solo ella pueda interpretarlo.

“Este papel fue el segundo que escribí del guion y estaba basado en la idea de que Jenn lo interpretaría porque no hay nadie que sea mejor en hacer que la verdad vuele. […] Recuerdo haberle dicho a mi productor Kevin Massick: ‘No sé qué es lo que haremos si a ella no le gusta el guion porque todo está basado en ella, y sus cualidades’. La has visto en un montón de películas, hay mucha honestidad en ella y cualidades nada pretenciosas, no solamente en la realidad... ella es una gran actriz, pero también me hacía reir mucho. Entonces sí, cada pedazo de esto construyó mis expectativas (de trabajar con ella)”, finalizó.

“No miren arriba” está disponible en la plataforma Netflix desde el 24 de diciembre, luego de su paso por las salas de cine.

