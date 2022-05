La serie '¿Quién mató a Sara?' estrenó su tercera temporada en Netflix el 18 de mayo. | Fuente: Netflix

Tras el estreno de la tercera temporada de “¿Quién mató a Sara?” en Netflix el 18 de mayo, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse si habrá una continuación de la historia a pesar de que el último capítulo concluye la historia de la búsqueda de Alex.

¿“¿Quién mató a Sara?” tendrá temporada 4?

La respuesta es no. Netflix confirmó que “¿Quién mató a Sara? 3” es la última entrega de la plataforma de streaming y no tendrá una temporada 4. Cuando Alex descubre que el cuerpo de su hermana no está en su tumba decide retomar su investigación.

Varias pistas lo llevan hacia la identidad desconocida de ‘Medusa’, dirigida por Reinaldo, el padre de Nicandro. Es así que poco a poco, el protagonista va descubriendo qué le pasó realmente a su hermana y quiénes fueron los culpables.

Aunque todos los personajes tienen un final feliz, se cierran las historias de “¿Quién mató a Sara?” y se explicó las decisiones de personajes como César, el antagonista de las dos primeras temporadas de la serie.

¿De qué trata "¿Quién mató a Sara?"?

Luego de cumplir una larga condena en la cárcel por un crimen que no cometió, un hombre buscará cobrar venganza. Mientras eso sucede, temas como la corrupción, la trata de blancas y la homofobia se tejen en la trama de la serie mexicana de Netflix "¿Quién mató a Sara?".

"Los personajes están tan bien escritos y llenos de vértices. Nos van a mostrar como un espejo cosas nuestras que no queremos ver", aseguró el actor Ginés García en mesa redonda con medios latinoamericanos.

Ginés interpreta a César Lazcano, el patriarca de una poderosa familia de alcurnia en México y el villano más oscuro de la serie que "aunque parezca mentira, podrá llegar a ser más cruel, más despiadado y deleznable", comentó el actor.

"¿Quién mató a Sara?" es protagonizada por el actor colombiano Manolo Cardona y fue creada por el escritor chileno José Ignacio Valenzuela. Se trata de una apuesta de Netflix México que llegó a 190 países convirtiéndose en la primera serie latina en ser traducida a ocho idiomas.

Cardona describe la trama como un suspense clásico "al estilo de Agatha Christie". Él da vida a Álex, un hombre que en su juventud tiene que pagar por el asesinato de su hermana Sara injustamente y que con la venganza como "motor", buscará derrumbar la imagen de familia perfecta de los Lazcano.

"‘¿Quién mató a Sara?’ toca muchísimos tabúes para los países latinoamericanos de una manera abierta", celebra Cardona. Entre esos temas se trata con naturalidad la homosexualidad, aunque para algunos personajes resultará incómoda, así como los vientres de alquiler, entre otros asuntos.

