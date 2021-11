Netflix acaba de revelar el primer sencillo de la nueva versión de 'Rebelde' titulado 'Pensando en ti', uno de los temas originales de esta nueva generación musical. | Fuente: Netflix

Una de las apuestas de Netflix para el 2022 es el nuevo remake de "Rebelde", la versión mexicana de la original "Rebelde Way" que se convirtió en todo un fenómeno televisivo años atrás. La plataforma de streaming acaba de revelar el primer sencillo de la nueva versión de "Rebelde", titulado "Pensando en ti", uno de los temas originales de esta nueva generación musical.

Esta pegajosa balada nos muestra al actor colombiano Jerónimo Cantillo en el papel de Dixon, quien además de interpretar esta canción junto a MJ, personaje interpretado por Andrea Chaparro, ha sido el encargado de la composición del tema musical, junto a la actriz y cantante mexicana Ximena Sariñana, el músico Rodrigo Dávila y el productor/compositor Benjamín Díaz.

¿DE QUÉ TRATARÁ "REBELDE"?

Ha pasado más de una década desde que pudimos disfrutar de la serie musical que cautivó a miles de fans a inicios de los 2000, a través de la versión argentina "Rebelde Way" y la versión mexicana "Rebelde". Ahora Netflix nos trae esta nueva serie, que estará llena de momentos de nostalgia musical y que además resalta el regreso de la recordada ex alumna Celina Ferrer, personaje que dio vida Estefanía Villareal en la versión mexicana, quien ahora es la directora de la Élite Way School, confirmando de esta manera que esta historia se ambientará años después del éxito del grupo musical RBD.

La primera temporada de "Rebelde" llegará el 5 de enero del 2022, a través de Netflix.

