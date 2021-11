El gigante de la transmisión de música, Spotify anuncia un nuevo bloque en su plataforma donde se albergará toda la música de películas y series de Netflix.

Según informa Spotify, tanto los usuarios gratuitos como los clientes premium podrán acceder al apartado de Netflix en la plataforma de streaming de música.

Solo con colocar la palabra "Netflix" en el buscador de Spotify podrás encontrar listas oficiales de reproducción de bandas sonoras como de "La casa de Papel", "On My Bloc" o "Bridgerton", además de "Cowboy Bebop", "El Juego del Calamar".

Incluyen podcasts

La asociación entre los gigantes también incluye podcasts oficiales de Netflix, como "Okay", "Now Listen", "Netflix Is a Daily Joke", "10/10" y "The Crown: The Official Podcast", las cuales están ubicadas en el mismo apartado.

Además, también se está añadiendo otras experiencias musicales, donde los fanáticos podrán disfrutar de un álbum mejorado para la película occidental de Netflix: "The Harder They Fall".

Spotify dice que planea implementar contenido más exclusivo en Netflix Hub en los próximos meses. Por el momento, el apartado está disponible a todos los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda e India.

