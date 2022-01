"Rebelde" es una serie protagonizada por los actores mexicanos Azul Guaita (Jana Cohen) y Sergio Mayer Mori (Esteban). | Fuente: Netflix

Cada vez falta menos para conocer la historia de "Rebelde", la nueva versión del popular grupo musical y sus integrantes. Con la suma de nuevos personajes y el regreso de rostros conocidos, la ficción que atrapó a muchos jóvenes regresa con gran expectativa y espera ser prometedor. ¿Cuándo y a qué hora se pondrán ver los nuevos episodios de la primera parte "Rebelde"? Te lo contamos aquí.



¿Cuándo se estrena el remake de "Rebelde"?

La primera temporada de "Rebelde" se estrenará el 5 de enero en Netflix y promete cautivar al público en su lanzamiento ya que la trama contará con una nueva historia inspirada en la versión argentina y mexicana.

¿Dónde ver "Rebelde"?

Esta nueva versión de "Rebelde" estrenará sus nuevos episodios a través de la plataforma digital Netflix.

La primera temporada de "Rebelde" se estrena el 5 de enero, solo por Netflix. | Fuente: Netflix

"Rebelde" en Netflix: horarios según tu país

Conoce aquí desde qué hora podrás ver el remake de "Rebelde" según tu país:

Perú 3:00 a.m.

México 3:00 a.m.

Colombia 3:00 a.m.

Panamá 3:00 a.m.

Ecuador 3:00 a.m.

Chile 4:00 a.m.

Paraguay 4:00 a.m.

Venezuela 4:00 a.m.

Bolivia 4:00 a.m.

Argentina 5:00 a.m.

Brasil 5:00 a.m.

Uruguay 5:00 a.m.

Sinopsis de “Rebelde”

Ha pasado más de una década desde que pudimos disfrutar de la serie musical que cautivó a miles de fans a inicios de los 2000, a través de la versión argentina "Rebelde Way" y la versión mexicana "Rebelde". Ahora Netflix nos trae esta nueva serie, que estará llena de momentos de nostalgia musical y que además resalta el regreso de la recordada ex alumna Celina Ferrer, personaje que dio vida Estefanía Villareal en la versión mexicana, quien ahora es la directora de la Élite Way School, confirmando de esta manera que esta historia se ambientará años después del éxito del grupo musical RBD.

La ficción narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del EWS, un colegio privado y muy exclusivo. A través de un programa de becas, adolescentes de bajos recursos, pero con un excelente nivel académico, ingresaron a esta escuela en donde tuvieron que sufrir la exclusión por parte de sus compañeros. En medio de todos sus conflictos, este grupo de jóvenes encuentra en la música un escape.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós