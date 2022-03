"Shrek" será eliminado del catálogo de Netflix. | Fuente: Twitter

Netflix ha anunciado que las dos primeras películas de “Shrek” serán eliminadas de su catálogo y estarán disponibles hasta el 31 de marzo. Las razones por las que la cinta animada de Dreamworks se retirará de la plataforma es por la competencia entre los servicios de streaming por los derechos de autor.

Cabe resaltar que hasta el momento se ha anunciado que solo “Shrek” y “Shrek 2” se emitirán hasta fin de mes, sin embargo, aún están vigentes las demás películas y miniseries del ogro verde.

Tras su salida de Netflix, las películas estarán disponibles en otros servicios como Amazon Prime, HBO Max y Paramount+.

Shrek es un ogro verde, gruñón, es altamente territorial que ama la soledad hasta que conoce a la princesa Fiona. | Fuente: Twitter

¿Qué significa 'Shrek'?

Pese a que muchas personas creen que Shrek es una historia original del estudio Dreamworks, esto no es así. Está basada en el libro de 1900, "Shrek!" del escritor William Steig (viñetista en The New Yorker y autor de libros infantiles). Steig accedió a ceder los derechos de su libro debido a que sus hijos amaban al personaje y quería que lo vieran en la pantalla grande.

Shrek, que significa "monstruo" en Yidis y proviene del alemán "schreck" (miedo, susto o sobresalto), es un ogro solitario que descubre que su ciénaga está siendo ocupado por varias criaturas como Pinocho, los tres cerditos o Blancanieves y los 7 enanitos. Sus aventuras para tratar de recuperar su hogar le hacen amigo de un particular asno parlante que se convertirá en su inseparable amigo.

La historia de este singular ogro tiene su toque romántico con la princesa Fiona, de la que se enamora y con la que finalmente sella su final feliz.

