El director y productor Shawn Levy conversó con RPP Noticias sobre su más reciente producción y cómo su amistad con Ryan Reynolds puede inspirar más proyectos juntos. | Fuente: RPP Noticias / Captura

A Shawn Levy lo hemos visto en varias de sus facetas: como director detrás de “Stranger Things”, “Una noche en el museo” o “La pantera rosa”, como productor en “Gigantes de acero” o “Alexander y un día terrible, horrible, malo… ¡muy malo!” e incluso como actor en el cine y la televisión. Sus dos últimas películas tienen un factor en común: Ryan Reynolds como protagonista.

En conversación con RPP Noticias, el cineasta canadiense contó que trabajar junto al intérprete de Deadpool en “The Adam Project” (Netflix, 2022) ha sido un proceso orgánico. Esta nueva película se estrena un año después de que lanzaran “Free Guy”, comedia protagonizada por Reynolds, y que fue el punto de inicio para este trabajo en equipo.

“El proceso de trabajar juntos fue muy similar al de ‘Free Guy’. Nos tenemos mucho cariño. Abordamos el trabajo y la familia con valores similares y es interesante porque ‘The Adam Project’ es una película muy diferente a ‘Free Guy’. Obviamente se vuelve mucho más dramático y mucho más emocional, pero la forma en que trabajamos- como verdaderos hermanos y con mucho respeto mutuo- esa química era la misma, aunque el tono de la historia fuese muy diferente”, mencionó Levy.

La anécdota de cómo conoció al protagonista de “The Adam Project” vincula a Hugh Jackman, quien profetizó que si ambos comenzaban a trabajar juntos, sería por muchos proyectos más.

“Ryan y yo, en el momento en que nos conocimos, supimos que íbamos a ser amigos cercanos. De hecho, durante diez años, Hugh Jackman, que es mi amigo y amigo de Ryan, nos había dicho a ambos que si alguna vez hiciéramos una película juntos, terminaríamos haciendo 20 más y eso parece ser lo que está sucediendo. Simplemente tenemos personalidades muy similares, tenemos actitudes similares sobre el trabajo duro, pero también sobre el equilibrio y la familia. Había una simpatía muy natural y orgánica que hace que trabajar juntos sea muy divertido”, resaltó.

UNA HISTORIA DE VIAJES EN EL TIEMPO Y LAZOS DE FAMILIA

Levy sostiene que “The Adam Project” tiene diversos temas que son importantes y emotivos, pero que quizás el más importante es que “no puedes tener una vida adulta feliz hasta que hayas hecho las paces con tu pasado”.

“Eso significa hacer las paces con quién eras y tener empatía por quién eras, tener empatía por quiénes eran tus padres como personas completamente tridimensionales que hacían lo mejor que podían. Con la empatía viene el perdón, con el perdón viene la felicidad”, reflexionó.

Además de ese aspecto emotivo, “The Adam Project” toma el concepto de los viajes en el tiempo. Levy se inspiró en diversas historias, incluyendo “Terminator”.

“Hay tantas historias de viajes en el tiempo. Hay películas de Marvel que ahora se basan en viajes en el tiempo. Hay, por supuesto, ‘Back to the future’, ’13 going 30’, ‘Terminator’. Es una historia cinematográfica muy rica como género y definitivamente me inspiré en todos esos. Pero, el objetivo con esta película de viajes en el tiempo era (más) como ‘Back to the future’ para que hubiera una idea central muy resonante, pero que se tratara principalmente sobre el deleite de la audiencia y, en última instancia, sobre una emotividad muy cálida”, sostuvo.

Finalmente, Levy resaltó que, como varias producciones en el mundo, esta cinta también fue impactado por la crisis sanitaria que vivimos.

“Dirigir un día de rodaje de 12 horas con una mascarilla y un escudo es muy difícil. […] Estás tratando de comunicarte con tu equipo y tus actores sin que puedan ver dos tercios de tu rostro. Entonces, llegaba a casa, todos los días, mucho más cansado de lo que solía estar al final de un día de rodaje normal. Y me di cuenta que fue porque estaba tratando de expresar mis sentimientos y mi visión a través de estas barreras a otras personas. Pero, no había opción y mantuvimos a todos salvos y sanos. Estamos muy orgullosos de eso”, finalizó.



