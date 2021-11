Sofía Vergara será la narcotraficante Griselda Blanco en una nueva producción de Netflix. | Fuente: Instagram / Sofía Vergara

Sofía Vergara encarnará a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en una miniserie de Netflix producida por los creadores de "Narcos", anunció este miércoles la plataforma televisiva.

Vergara protagonizará los seis episodios que narrarán la vida de Blanco, conocida por apodos como "la madrina de la cocaína" o "la viuda negra" y responsable de uno de los carteles de la droga más importantes del mundo hasta su asesinato en 2012.

"Griselda Blanco fue un personaje cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron dirigir un imperio de mil millones de dólares años antes que muchos de los capos más notorios que tanto conocemos", aseguró la actriz en un comunicado.

"Griselda" —así se titulará la serie— contará entre su equipo con el productor Eric Newman, productor del fenómeno "Narcos", sobre la vida de Pablo Escobar, además de Luis Balaguer, Doug Miro y Carlo Bernard.

El cineasta colombiano Andrés Baiz dirigirá todos los episodios para Netflix.

¡Noticia de último momento! 🚨Sofía Vergara será productora ejecutiva y protagonista de “Griselda”, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, uno de los rostros detrás de uno de los carteles más conocidos de la historia. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/MrooLcL4Iq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2021

¿Quién fue Griselda Blanco?

La figura de Griselda Blanco lleva años interesando a los grandes estudios de Hollywood; por ejemplo, en 2019, STXfilms anunció que rodaría una película sobre su vida titulada "The Godmather" y protagonizada por Jennifer Lopez, aunque se desconoce cuándo se estrenará el proyecto.

Blanco participó en la fundación del cartel de Medellín y adquirió un enorme poder en el mundo del narcotráfico en la década de los setenta y los inicios de los ochenta.

La mujer fue, además, pionera en la estrategia de exportar droga a Estados Unidos, país en el que fue encarcelada durante casi dos décadas tras su detención en 1985.

En 2004 fue deportada a Colombia, donde se mantuvo en la clandestinidad, tras ser considerada una de las mujeres más ricas del mundo, hasta que fue asesinada en 2012 en una carnicería de un barrio popular de Medellín.

(Con información de EFE)

