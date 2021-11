'El ejército de los ladrones' o 'Army of Thieves', por su nombre en inglés, es la película más vista de Netflix. | Fuente: Netflix

La película “El ejército de los ladrones” ('Army of Thieves') se ha posicionado como el número uno del Top 10 de las más vistas de Netflix superando a “El juego del calamar”. La precuela de ‘Army of the dead’ o “El ejército de los muertos” por su nombre en español, generó bastante expectativa en los fanáticos de las cintas de Zack Snyder.

Si bien contiene mucha historia, también muchas dudas. Las redes sociales han estado llenas de preguntas sobre el final y sobre todo por cómo encajaría la trama en la historia. Por ese motivo, aquí te mostramos el final explicado de esta película.

[Alerta Spoilers]

Final explicado de “El ejército de los ladrones”

En la cinta, Ldwing Dieter no quiere estar cerca de los zombies, si es así, ¿por qué viajó a Las Vegas? Como se pudo ver, Gwendoline aceptó un trato para que no arrestaran a Dieter y es por eso que él se queda solo.

Es aquí cuando él huye a Estados Unidos, pero ese era su plan desde un inicio. Los dos querían abrir las cajas de Anillo de Fuego. Al final solo logran abrir 3 de 4, esta última es la de Götterdämmerung, la que Dieter abre en ‘Army of the dead’.

Estas cuatro cajas son de Bly Tanaka, un posible millonario que ya sabía de la existencia de Ldwing Dieter antes de que llegara a Sin City. Es así que “El ejército de los ladrones” es más que la historia de Dieter.

La escena post crédito de “El ejército de los ladrones”

Al final no se reveló si Dieter murió, solo se muestra que el protagonista conoce a Scott y María, así que la segunda parte de “El ejército de los ladrones” podría revelar su futuro. Hasta el momento, lo único que queda claro es que Tanaka existió desde antes y dirige un grupo desde ese entonces, algo que nadie imaginaba.

