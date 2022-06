Mira las primeras imágenes del volumen 2 de la temporada 4 de "Stranger Things". | Fuente: Netflix

Falta poco para el estreno de el volumen 2 de la temporada 4 de "Stranger Things" y Netflix acaba de develar las primeras imágenes que llegará al servicio el 1 de julio.

¿En qué quedó las historia de "Stranger Things"?

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas.

En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

¡Ya podemos estar tranquilos! 🤩🤩 Aquí les dejo las primeras imágenes del volumen 2 de ‘Stranger Things’ que llega el 1 de julio. pic.twitter.com/PSsGyG4jKF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 14, 2022

La temporada 5 de "Stranger Things" tendrá un salto temporal

Tras el éxito de la cuarta temporada de “Stranger Things”, los hermanos Duffer ven la posibilidad de dar un salto temporal en la quinta y última parte de esta serie que se ha convertido en la favorita de Netflix.

En comparación con el tiempo interno de lo que se ve en la producción, los personajes son mayores de edad e interpretan a quinceañeros y, por ello, los creadores anunciaron que es necesario hacer ese cambio para que la apariencia corresponda a la edad de sus papeles.

"Estoy seguro de que daremos un salto en el tiempo", confirmó Ross Duffer, a quien le hubiera gustado rodar las temporadas 4 y 5 seguidas, pero "no ha habido forma factible de hacerlo".

A pesar de ello, no han revelado sobre qué tratará la quinta temporada de “Stranger Things”; sin embargo, Netflix confirmó que será la última.

