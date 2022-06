Dakota Johnson interpreta a Anne Elliot en "Persuasión", la próxima película de Netflix.

El 15 de julio, Netflix estrenará “Persuasión”, película protagonizada por Dakota Johnson que adapta la novela del mismo nombre de la escritora británica Jane Austen (1775-1817). A un mes de su estreno, la plataforma de streming compartió el tráiler de esta película ambientada a inicios del siglo XIX.

"Casi me caso una vez. No había dos almas más unidas que Wentworth y yo. Y mi familia me persuadió para que renunciara a él", dice al inicio del avance Anne Elliot, personaje principal de la película, interpretado por Dakota Johnson, haciendo una perfecta sinopsis de la película. Sin embargo, después de alejarse del capitán Frederick Wentworth, Anne lo volverá a encontrar en una situación muy distinta.

El elenco de “Persuasión”

Junto a estadounidense Dakota Johnson, el elenco de “Persuasión” lo conforman actores británicos, como Cosmo Jarvis, quien será Frederick Wentworth, y Henry Golding, que hará del pretendiente preferido por la familia de Anne. En tanto Richard E. Grant y Mia McKenna-Bruce, harán del padre y la hermana de Anne Elliot.

“Persuasión” marca el debut de Carrie Cracknell como directora de cine. Sin embargo, esta británica de 42 años tiene una amplia carrera como directora teatral, que la ha llevado a trabajar con las compañías más importantes del Reino Unido.

Con “Persuasión”, Netflix continúa con su apuesta por historias ambientadas en el pasado, como pudo verse con “Bridgerton”, un drama romántico, con toques de comedia.

“El juego del calamar: Netflix compartió teaser de la segunda temporada

La segunda temporada de “El juego del calamar” se estrenará en el 2023. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Netflix acaba de compartir un teaser y un breve comunicado de Hwang Dong-hyuk, creador de una de las series más populares de la plataforma.

En teaser, se ve el ojo derecho de Young-hee, la enorme y temible muñeca de la serie. Este ojo parece al inicio una especie de cámara en proceso de enfocar, pero luego una luz roja va apareciendo en la pupila, sobre la que se forma un número 2. En tanto, los símbolos del círculo, triángulo y cuadrado se forman en la parte inferior.

¿Qué dijo el creador del “El juego del calamar”?

En un comunicado titulado “Llega una nueva ronda”, Hwang Dong-hyuk, el crador de “El juego del calamar” se dirigió a los seguidores de la serie, a quienes agradeció por “ver y amar nuestra serie”, la cual, según él mismo mencionó, tomó doce años en hacerse, pero solo doce días para ser la serie más vista de Netflix.

Entre las novedades que anunció esta el regreso de Gi-hun, el protagonista de la serie. “Regresa el líder”, escribió. Otra gran sorpresa es que conoceremos Cheol-su , “el novio de Young-hee”, la temible muñeca. Por último, dejó en suspenso un retorno: “Puede que vuelva el hombre de traje con el ‘ddakji’”.

