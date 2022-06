"Stranger Things": Creadores confirman que tendrá un salto temporal en la temporada 5. | Fuente: Netflix

Tras el éxito de la cuarta temporada de “Stranger Things”, los hermanos Duffer ven la posibilidad de dar un salto temporal en la quinta y última parte de esta serie que se ha convertido en la favorita de Netflix.

En comparación con el tiempo interno de lo que se ve en la producción, los personajes son mayores de edad e interpretan a quinceañeros y, por ello, los creadores anunciaron que es necesario hacer ese cambio para que la apariencia corresponda a la edad de sus papeles.

"Estoy seguro de que daremos un salto en el tiempo", confirmó Ross Duffer, a quien le hubiera gustado rodar las temporadas 4 y 5 seguidas, pero "no ha habido forma factible de hacerlo".

A pesar de ello, no han revelado sobre qué tratará la quinta temporada de “Stranger Things”; sin embargo, Netflix confirmó que será la última.

Stephen King elogió la nueva temporada de "Stranger Things"

La cuarta temporada de “Stranger Things” viene cosechando elogios desde su estreno del 27 de mayo. Uno de los que se ha sumado a esta ola de comentarios positivos es Stephen King, uno de los escritores de terror y suspenso más reconocidos del mundo; aunque también hizo un reclamo, que fue atendido por los guionistas de la serie.

A través de su cuenta de Twitter, el escritor de novelas llevadas al cine, como “The Shining”, se rindió ante la serie. “La nueva temporada de ‘Stranger Things’ es realmente genial, tan buena o mejor que las tres anteriores. Incluso hay un riff de ‘Carrie'”, tuiteó Stephen King, haciendo referencia a la película de 1976, basada en su novela homónima.

¿Cuál fue la crítica de Stephen King, y qué respondieron los guionistas de “Stranger Things”?

En el mismo tuit donde Stephen King elogió la serie, el escritor también preguntó si lo que había visto era toda la temporada o su primera parte. Y como se conoce, Netflix solo ha subido la primera parte de; los últimos tres capítulos se verán desde el primero de julio.

“¿Es toda la temporada o es otra de esas que está partida en 2 partes? En mi humilde opinión eso es un poco cojo”, escribió Stephen King.

Este reclamo fue recogido por los guionistas de la serie que, a través de su cuenta "Stranger Writers", respondieron el tuit argumentando que los capítulos ocho y nueve aún no están listos:

“Lo siento, tío Stevie, 8+9 aún no ha terminado, ¡pero estamos trabajando lo más rápido que podemos! Me alegro de que lo estés disfrutando y de que te hayas dado cuenta de nuestro sutil riff de 'Carrie'”.

