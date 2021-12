Tras un retraso en su estreno y un breve paso por las salas de cine, "La cantera" se podrá ver en Netflix | Fuente: Andina

El cine peruano llega nuevamente a la pantalla internacional. La película “La Cantera”, del arequipeño Miguel Barreda, se estrenó en Netflix, donde permanecerá durante los próximos tres años, para que los amantes del cine de toda Latinoamérica puedan verla.

Este filme cuenta la historia de Juan, un joven que es testigo de la muerte de su padre, un trabajador de las canteras de sillar en Arequipa. Sospecha del hermano de su padre y despeja sus dudas cuando descubre que su madre mantiene una relación amorosa con él. Entonces, decide hacer justicia con sus propias manos.

Sobre esta historia, Miguel Barreda, quien ya ha dirigido las películas “Ana de los Ángeles” y “Encadenados”, comentó al portal CineEncuentro: “Obviamente la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad son rasgos lamentablemente característicos de una sociedad como la peruana”.

“La Cantera”, además de contar una intrigante historia, nos acerca a la dura realidad que viven los cortadores del sillar, la piedra que le ha dado a Arequipa el título de “Ciudad Blanca”. En palabras del mismo director, la cantera de sillar es un personaje más.

Esta película de hora y media de duración es protagonizada por el novel actor Carlos Rudas Apaza, quien interpreta a Juan. También participaron Arcadio Medina, actor puneño recientemente desaparecido, y Andrea Pani Laura, actriz peruana radicada en Alemania.

Estreno accidentado

“La Cantera” se estrenó por primera vez en el Festival de Lima de 2019, donde obtuvo mención honrosa. Cuando en marzo de 2020 todo estaba listo para su estreno en las salas de cine, la pandemia postergó su lanzamiento.

Este largometraje también se mostró en festivales locales del Cusco y Trujillo, así como en Mérida (México) y La Plata (Argentina). “Lamentablemente, la mayoría de festivales en los que se ha exhibido la película desde el año pasado se han llevado a cabo de forma no presencial, por lo cual no ha sido posible recibir las opiniones del público de forma directa”, comentó el director a CineEncuentro.

Recién en octubre de este año, con la apertura de los cines, “La Cantera” se pudo estrenar en la cartelera local. Ahora, con su debut en Netflix, más personas podrán ver esta esperada película peruana.

