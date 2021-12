Jaime Camil confirmó que interpretará a Vicente Fernández. | Fuente: Instagram / Jaime Camil

Días antes de la muerte de Vicente Fernández, el actor Jaime Camil le dedicó algunas palabras al 'Rey', en las que confirmó que encarnará al cantante en una bioserie de Netflix.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete mexicano publicó un mensaje en el que calificaba al fallecido artista como "el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana".

Seguidamente, manifestó: "Interpretar a Vicente [Fernández] me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poder intepretar no tiene precio".

Asimismo, Jaime Camil publicó algunas imágenes en las que aparece caracterizado de Vicente Fernández. Se le puede ver con bigote y ataviado con traje de charro y un sombrero. Caracol Televisión es la casa televisiva encargada del proyecto que se estrenará en Netflix.

Desde la infancia del popular 'Chente', que se desarrolla en Jalisco (México), hasta el ascenso al estrellato, la producción tendrá un total de 36 episodios.

El homenaje de Alejandro Fernández a su padre

El cantante Alejandro Fernández se conmovió en su tercer concierto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y le dedicó su show a su padre, Vicente Fernández, quien en ese momento se encontraba delicado de salud.

Durante su presentación, decidió cambiar el set list que tenía preparado ya que quiso homenajear al ‘Charro de Huentitán’ así que cantó varias canciones de su repertorio.

Entre los temas que interpretó Alejandro Fernández fueron “Las llaves de mi alma”, “Por tu maldito amor”, “Mujeres divinas”, “Hermoso cariño”, “Me voy a quitar de en medio”, “Acá entre nos” y “De qué manera te olvido”.

Sin embargo, no pudo evitar llorar al mencionar a su padre y pidió al público presente que aplauda a Vicente Fernández.

"Muchas gracias, la verdad es que sí necesitamos estas buenas vibras y gracias a todos los que se han molestado, amigos, familia, fans, por dar buena vibra y desear que mi padre se mejore, nosotros también estamos en eso, estamos en un momento muy crítico y muy difícil, nosotros esperamos mucho, porque somos muy creyentes de la Guadalupana y de Dios y esperamos un gran milagro, y se pueda hacer todo, si nos juntamos y hacemos este gran esfuerzo", se le escuchó decir.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.