Isabela Merced llega a Netflix con "Sweet Girl", nueva película protagonizada por Jason Momoa. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Clay Enos

Llegó a Netflix. La actriz de origen peruano Isabela Merced es el nuevo jale de la plataforma para interpretar la película “Sweet Girl”. Junto a Jason Momoa -también productor-, se sumerge en un thriller psicológico donde la industria farmacéutica será el centro de todo el conflicto.

Este viernes 20 de agosto se estrena la cinta por el servicio de streaming y veremos a la joven de 19 años en una faceta totalmente diferente a la que nos tiene acostumbrados.

Isabela Merced le da vida a Rachel Cooper, una adolescente que buscará vengarse de políticos, empresarios de la salud y más, para buscar justicia por la muerte de su madre. En conversación con RPP Noticias, la actriz nos cuenta detalles de lo que veremos en “Sweet Girl”.

Se identifica con el personaje

Desde mayo del año pasado, Isabela Merced estuvo trabajando para ponerse en la piel de Rachel en “Sweet Girl” y fue Jason Momoa quien le ofreció este papel así que cuando leyó el guion, sintió una gran conexión con su personaje.

“Tenemos mucho en común, tenemos esa conexión muy fuerte con la familia y ellos significan mucho para mí, yo quiero defenderlos en cualquier situación”, nos dice. “A mí me puedes engañar, pero si vas a meterte con ellos, ya fuiste”, comentó entre risas.

Además, Isabela Merced sintió un apego especial por Rachel ya que al igual que la cinta, su madre fue diagnosticada de cáncer de mama en el 2019, por el cual la actriz se mimetizó mucho más con la historia.

Dúo con Jason Momoa

En “Sweet Girl”, Jason Momoa es el padre de Isabela Merced y ambos tienen una gran química que sobrepasa la pantalla. “Él es una inspiración para mí, es cariñoso, amable, me trata muy bien”, dijo esbozando una sonrisa.

Sin embargo, lo que rescata de su compañero de reparto es que es un hombre muy humilde y siguen manteniendo contacto. Lo que le sorprendió más fue que él siempre está pendiente de la salud de su mamá.

“Me manda mensajes en la semana preguntándome por mi mamá porque sabe que ella está batallando contra el cáncer”, agregó Isabela Merced. Teniendo al popular Aquaman como amigo, no solo como colega, la artista resalta la calidad de persona y lo fácil que es trabajar con él.

"Mi familia conoce a Jason Momoa por Aquaman y son fanánticos, están emocionados, como ya está en Netflix lo pueden ver en casa. Me encanta que lo puedan ver y espero que mi abuelo me mande un WhatsApp o me llame por FaceTime para que me diga qué le pareció", comentó mientras sonreía.

Isabela Merced cuenta sobre su amistad dentro y fuera de cámaras con Jason Momoa, protagonista y productor de "Sweet Girl", película de Netflix. | Fuente: RPP Noticias

¿Habrá “Sweet Girl 2”?

Con el final de "Sweet Girl", Isabela Merced espera que haya una secuela ya que se necesita saber qué pasa con Rachel luego de que se va del país. “Yo quiero ver más de su historia y qué pasó en esos cuatro años donde no se vio nada”, contó.

Como audiencia, vemos que su mamá y su papá mueren, luego Rachel encuentra a los responsables, pero hay un vacío donde se desconoce qué pasa, por ese motivo, considera que es necesario una continuación.

“Quisiera que Rachel explorara en ese mundo de la industria de la medicina, hay mucha corrupción, y quisiera hablar más sobre eso. El tema farmacéutico es algo que los países conoces, no todos tienen acceso a los tratamientos, por eso Rachel seguro quiere ayudar”, dijo en alusión a su personaje.

Por otro lado, Isabela Merced quiere visibilizar los problemas mentales que su personaje padece porque fue sufrió dos pérdidas en poco tiempo, entonces la cinta nos muestra cómo una persona que ha tenido grandes impactos fue afectada mentalmente.

Futuros proyectos

Isabela Merced acaba de conocer a su mánager con quien va a trabajar en toda su carrera musical. Aparte de sacar nuevos temas, también estará en la adaptación latina de la película ‘Father of the Bride’, con un elenco de cubanos, mexicanos y peruanos, entre ellos Andy García, Gloria Estefan, Diego Boneta, muchos más actores y cantantes.

Cuando conversamos con la actriz, se encontraba en Italia donde actualmente está grabando la cinta “Rosaline and Juliet”, pero no dio más detalle porque quiere que sea sorpresa. “Yo soy Juliet, pronto sabrán más de esto”. A estar atentos.

