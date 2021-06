Conversamos con Josh Brolin (el narrador), Stefania LaVie Owen (Osa) y Dania Ramírez (Aimee) sobre su participación en "Sweet Tooth". | Fuente: Netflix

¿“Sweet Tooth” tendrá una segunda temporada? Hasta el momento, Netflix no ha hecho el anuncio oficial, pero el elenco está más que motivado en regresar para continuar la historia que inició con Gus, el niño ciervo. Mediante un encuentro virtual, RPP Noticias conversó con algunas estrellas del elenco secundario: James Brolin, Stefania LaVie Owen y Dania Ramírez.

Aunque el actor James Brolin no aparece físicamente en la serie, su voz acompaña el viaje del protagonista de principio a fin. Durante una conversación con la prensa donde estuvo presente este medio, detalló que inicialmente no tuvo mucha información acerca del proyecto de Netflix que produjeron Robert Downey Jr. y su esposa Susan Downey.

“Ellos no me decían nada, solo me daban mis líneas y un micrófono. Pude ver solamente los clips sobre los que locutaba”, confiesa. “El pasado viernes, no estaba muy seguro de lo que trataba, pero me hacía una idea”, añade sobre la versión que él mismo había creado sobre la trama antes de la primera vez que se sentó a ver “Sweet Tooth”.

A propósito de ello, le consultamos sobre la posibilidad de ver al narrador convertirse en un personaje más de la serie. “No lo sé. Para empezar, creo que todos amaron [la serie] y quieren otro año más. Así que la compañía sería un poco estúpida de realmente no pensar en ello [sobre hacer otra temporada]. En cuanto a mi participación, no tengo idea”, admite la estrella de 80 años.

Osa y Aimee, dos personajes conectados en “Sweet Tooth”

Casi todos los personajes secundarios de “Sweet Tooth” están interconectados de alguna manera, por ejemplo, el doctor Signh y Tommy Jepperd; o también la joven Osa y la ex terapeuta Aimee. Hablamos estas últimas, las actrices Stefania LaVie Owen y Dania Ramírez, quienes son gran parte de la fuerza femenina en la adaptación del cómic de Jeff Lemire.

“Creo que representa un aspecto de esa energía furiosa y adolescente”, comenta LaVie sobre su par ficticio “Bear”, o en español Osa. “Especialmente, en la generación a la que pertenezco, la gente está enojada, frustrada y quieren cambios. También representa un poco de dejar ir esa armadura y escudo para permitirse ser vulnerable y encontrarse a sí misma”.

En una entrevista vía videollamada con RPP Noticias, la actriz de “Sweet Tooth” asegura que crecer es “duro” cuando somos jóvenes, pero no nos percatamos de lo mucho que lo es hasta que somos adultos. “En el caso de Osa, no es una típica chica adolescente: es tan sabia como una mujer mayor y una jovencita, a la vez”, considera y agrega que ella representa “esa inocencia y vulnerabilidad”.

Por otro lado, está una mujer más madura: Aimee, una psicóloga que descubre un nuevo propósito de vida cuando sobrevive la pandemia. Ella recibe una especie de señal cuando una estampida de elefantes pasa por su lado en una calle abandonada, así que decide aislarse en un zoológico. Poco después, una bebé híbrida llegará a cambiarlo todo.

“Soy mamá, así que estaba relacionada con el mensaje que queríamos enviar”, cuenta Dania Ramírez sobre el personaje que se creó originalmente para la serie de Netflix. “Esa parte fue fácil de hacer, porque encontré mucho de mi personalidad para sacar a flote [el personaje]. Yo realmente protegería a mis hijos bajo cualquier costo de la misma manera que protejo a estos híbridos”.

Para ella, lo más interesante de Aimee es su carácter “tridimensional” en la narrativa: “No es solo sobre maternidad, sino también convertirse en una guerrera. Ella encuentra el propósito cuando cuida de estos híbridos, en el inicio no tiene idea de quién es […] Se encuentra a sí misma. Ella es madre de estos niños, les enseña y aprende de ellos al mismo tiempo”.

¿Qué opinan Stefania LaVie Owen y Dania Ramírez sobre regresar para una segunda temporada de “Sweet Tooth”? “¡Sin duda alguna!”, asegura Dania Ramírez con plena seguridad de volver a dar vida a Aimee, especialmente por el momento en el cliffhanger que se presenció al final de la primera entrega. Mientras que, su compañera de elenco también está completamente de acuerdo con regresar a ser Osa una vez más.

“Sweet Tooth” está disponible para ver en Netflix desde el pasado 4 de junio.

