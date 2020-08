Meghan Markle y el príncipe Harry no formarán parte de la serie "The Crown". | Fuente: Instagram

“The Crown” es una de las series favoritas de Netflix y hace unos días, anunció el estreno de la cuarta temporada. Esta producción es una de las más esperadas de la plataforma ya que ha desvelado ‘secretos’ de la familia real que muchos desconocíamos.

Sin embargo, si bien se conoce qué pasa dentro de la realeza, muchos fanáticos se han preguntado si tocará los escándalos que se han visto en los últimos años como la renuncia a la corona de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Por ese motivo, el creador de “The Crown”, Peter Morgan, decidió explicar sus razones por las que no está interesado en que los ex duques de Sussex ni el príncipe Andrew, tío de Harry, formarán parte de la historia:

“Creo que te vuelves mucho más interesante con el tiempo. Meghan y Harry están en medio de su viaje, y no sé cómo se desarrolla ni cómo terminará. Tengo en mi cabeza una regla de 20 años, ese es tiempo y distancia suficiente para comprender realmente algo, comprender su posición y relevancia”, aseguró el también productor para el diario The Hollywood Reporter.

Además, comentó que no le parece bien tocar su salida de la familia real ya que no es muy relevante y no tendría sentido incluirlo: “A menudo, las cosas que parecen absolutamente importantes hoy en día se olvidan instantáneamente, y otras tienen la costumbre de quedarse y demostrar ser históricamente muy relevantes y duraderas (…) No sé en qué parte del esquema de las cosas aparecerán”, explicó.

Peter Morgan se encuentra armando la quinta temporada de “The Crown” y se estrenaría en el 2022 debido a la pandemia. Gracias a los nueve premios Emmy que ha recibido la serie, el creador decidió alargar la historia.

Por otro lado, también fue consultado sobre su relación con la reina Isabel II ya que, al fin y al cabo, la serie está enfocada en su reinado. El showrunner comentó que ha tenido conversaciones con “dos personas que trabajaron en palacio” y aseguró que no han querido censurarlo. “No quiero tener nada que ver con el palacio y el palacio no quiere tener nada que ver conmigo”, concluyó.