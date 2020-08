La fallecida princesa Diana será el foco de la cuarta temporada de "The Crown". | Fuente: Captura de YouTube / Netflix

Los secretos, a puertas cerradas, de la familia real británica seguirán siendo los principales ganchos de "The Crown", que anuncia las llegadas de la recordada princesa Diana y Margaret Thatcher en un video. Con estas imágenes, Netflix reveló la fecha de estreno de la cuarta temporada del drama.

La serie se estrenará a nivel global el próximo 15 de noviembre. Los nuevos episodios se centrarán en dos temas centrales: el romance del príncipe Carlos (Josh O'Connor) y Diana Spencer (Emma Corrin); así como la introducción de Margaret Thatcher (Gillian Anderson) como Primera Ministra de Gran Bretaña.

La cuarta temporada de "The Crown" inicia al final de la década de 1970. La reina Isabel (Olivia Colman) y su familia se encuentran preocupados por salvaguardar la línea de sucesión asegurando una novia apropiada para el príncipe Carlos, soltero a los 30 años. Su romance con Lady Di proporciona un muy necesario cuento de hadas para unir al pueblo británico, a puertas cerradas, la familia real se está dividiendo cada vez más.

En tanto, la nación comienza a sentir el impacto de las políticas divisorias introducidas por la Primera Ministra, Margaret Thatcher, con lo que surgen tensiones entre ella y la reina que solo se agravan con la Guerra de las Malvinas, generando un conflicto dentro de la Mancomunidad.

RENOVÓ HASTA LA SEXTA TEMPORADA

La serie "The Crown", que cuenta la historia de la reina Isabel II desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, tendrá finalmente una sexta temporada, según confirmó su creador. Aunque, al inicio, se fijó que finalizaría en su quinta entrega por Netflix.

“Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis”, señaló su creador Peter Morgan.

Esto no significa que los nuevos episodios de "The Crown" vayan a dramatizar lo que sucede en la actualidad con la familia real británica. “La sexta temporada no nos llevará hasta la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo periodo de tiempo con más detalle”, añadió.

La etapa final de la ficción de Netflix llegará hasta la década de los 2000, aunque aún no se ha desvelado el número de episodios ni las líneas de la historia que desarrollará. (Con información de EFE)