"The Umbrella Academy" confirma su fecha de estreno para la segunda temporada. | Fuente: Netflix

“The Umbrella Academy” confirma la fecha de estreno para la segunda temporada. Netflix compartió el anuncio con un singular video casero de los actores recreando una escena desde casa. En esta cuarentena, los fanáticos pueden celebrar el próximo lanzamiento de la nueva entrega de la serie.

Con el ritmo de “I Think We’re Alone Now”, de Tiffany, los protagonistas de “The Umbrella Academy” recrearon la particular escena de baile que se mostró en la primera temporada. La única diferencia es que esta vez ninguno de ellos estaba en el mismo set, y lo hicieron desde sus hogares por el aislamiento social.

Cabe destacar que Netflix se ha visto en la obligación de detener sus rodajes por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunas de estas ya habían sido filmadas, previo a los cierres de ciudades en el mundo. Para suerte de los usuarios, estos títulos serán estrenados muy pronto en la plataforma digital con el aumento de suscriptores por la cuarentena.

De esta forma, Netflix confirmó que la segunda temporada de “The Umbrella Academy” llegará el 31 de julio del 2020. La ficción televisiva, basada en el cómic del cantante Gerard Way, resolverá todos los cabos sueltos que quedaron en la primera temporada, estrenada el año pasado.

“The Umbrella Academy” sigue las historias de seis jóvenes con poderes que se reúnen por la misteriosa muerte de su padre. Al crecer, cada uno de ellos forjó su propio camino para lidiar con sus poderes o problemas emocionales. Tras el final de la primera temporada, la familia Hargreeve presencia el apocalipsis provocado por Vanya, quien descubre que sus habilidades fueron ocultadas por el exceso de poder.

Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher y Ethan Hwang volverán en la segunda temporada de la serie de Netflix. Mientras que Ritu Arya, Yusuf Gatewood y Marin Ireland son los actores que se sumarán al elenco.